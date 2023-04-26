Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

Son iki maçını 90+'larda kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'a aynı şekilde puan verdi. Bu sezon 90'dan sonra attığı 11 golle hanesine 13 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son yarım saatlik dilime bakıldığında ise büyük sıkıntı yaşadı.
Lider Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen Kanarya'nın, 2-0 öne geçtiği maç 3-3 biterken İstanbulspor'a 66 ve 90+6'da yediği iki golle bir puan verdi.
Sabah'ın derlediği habere göre bu sezon 9 maçta puan bırakan (4B-5M) Fenerbahçe'nin, 7 karşılaşmadaki hüsranına son yarım saatte yediği (4M- 3B) goller sebep oldu.