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Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı geri çevirdi. Maçın ardından ise sarı lacivertliler ile ilgili ortaya çıkan o istatistik bir hayli dikkat çekiyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

Son iki maçını 90+'larda kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'a aynı şekilde puan verdi. Bu sezon 90'dan sonra attığı 11 golle hanesine 13 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son yarım saatlik dilime bakıldığında ise büyük sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

Lider Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen Kanarya'nın, 2-0 öne geçtiği maç 3-3 biterken İstanbulspor'a 66 ve 90+6'da yediği iki golle bir puan verdi.

Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

Sabah'ın derlediği habere göre bu sezon 9 maçta puan bırakan (4B-5M) Fenerbahçe'nin, 7 karşılaşmadaki hüsranına son yarım saatte yediği (4M- 3B) goller sebep oldu.

Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

GOLLERİN %64'Ü BÖYLE GELDİ

Şampiyonluk yolunda yaşanan konsantrasyon eksikliği 18 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı. Kalesi 60 ila 90+ arasında 23 kez düşen Kanarya, gollerin yüzde 64'ünü bu dakikalarda yerken, bu süre içerisinde ligin de en çok fileleri sarsılan 2. takımı oldu. Karagümrük ve Alanya 24 gol yiyerek zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'de 30 dakika sancısı! En kötü 2. takım

Ümraniye'de Valentin ve Mrsic'e engel olamayan Fenerbahçe, Konyaspor'da Muhammed'i durduramadı. Giresun'da Saiz dublesiyle fişi çekerken Trabzon'da Gomez ve Trezeguet'ye, Adana Demir'de Ndiaye'ye avlandı. Beşiktaş maçında Cenk, Redmond ile Aboubakar durdurulamazken İstanbulspor'da da Ethemi ile Eze başrolü üstlendi.

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