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BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:40
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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