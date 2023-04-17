Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile ilgili bilgilendirme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın kadrosuna Altay Bayındır'ı almamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli eldivenin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.