Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile ilgili bilgilendirme

Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile ilgili bilgilendirme

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, sakatlığı bulunduğu için Ankaragücü maçı kadrosuna alınmayan Altay Bayındır'ın son durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:13
Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile ilgili bilgilendirme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın kadrosuna Altay Bayındır'ı almamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli eldivenin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı..."
40 yaşındaki aşkıyla ortalığı salladı! Alina Boz fena aşka geldi! O paylaşım şaşkına çevirdi! Sezen Aksu’nun müstakbel gelini...
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
Flaş eleştiri! "Mantık dışı iki hamle"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig
F.Bahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı
2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig 10:14
Fırtına'nın yeni hocası belli oldu Fırtına'nın yeni hocası belli oldu 10:11
F.Bahçe açıkladı! Ameliyat olacak F.Bahçe açıkladı! Ameliyat olacak 10:06
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:04
Fiorentina - Atalanta maçı saat kaçta? Fiorentina - Atalanta maçı saat kaçta? 09:58
Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik 09:54
Daha Eski
Celta Vigo - Mallorca maçı saat kaçta? Celta Vigo - Mallorca maçı saat kaçta? 09:54
Leeds United - Liverpool maçı saat kaçta? Leeds United - Liverpool maçı saat kaçta? 09:50
Borini iddiası! Süper Lig deviyle görüşüyor Borini iddiası! Süper Lig deviyle görüşüyor 09:27
Boluspor - Rizespor maçı saat kaçta? Boluspor - Rizespor maçı saat kaçta? 09:07
Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? 09:02
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 08:58