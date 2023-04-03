Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında kritik derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Maçı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 08:44
Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS'UN İFLAS ETTİĞİNİN BELGESİ

Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'in iyi ve organize bir futbol oynayıp oyunu kontrolü altına alması mümkün değildi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Her zaman eleştirdiğim baş ağrıtan 3'lü defans, orta sahada önemli özelliği olmayan Arao, yanında maç eksiği olan ve sinir küpü Mert Hakan, ileride de sakatlıklar yüzünden fizik açıdan çok yetersiz Pedro.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Bu tabloda ilk yarıda sadece mücadele vardı ama neyse ki Fenerbahçe'de Arda Güler vardı. Önce çok akılı bir topla Valencia'yı kaleci Mert'le karşı karşıya bıraktı, Valencia değerlendiremedi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Sonra seri mükemmel hareketlerle takımına penaltı kazandırdı. Ardından da zor geçmesi beklenen ikinci devrede mükemmel zamanlamalı bir pasla Valencia'yı net pozisyona soktu.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Bunun sonucunda da penaltı kazanıldığı gibi bir de Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama penaltı kaçtı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Kendi sahanda oynuyorsun, arkanda büyük bir seyirci desteği, penaltı kaçsa da 1-0 öndesin ve rakip bir kişi eksik.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Bu dakikadan sonra sezon başından beri başına büyük işler açan 3'lü defans uygulaması ve defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarma yanlışı, arka arkaya Beşiktaş'ın gollerini gündeme getirdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Fenerbahçe'nin stoperleri rakibi değil birbirlerini marke ediyorlar. Fenerbahçe'de yapılan değişikliklerle takımın oyunu tamamen çok bilinmeyenli denkleme dönüştü ve sonunda 4 gollü bir mağlubiyet geldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Ve sonuçta 10 kişilik takımdan galipken 4 gol yiyen bir Fenerbahçe. Bu maç Jesus'un iflas ettiğinin belgesidir.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i kutlamak lazım. Bu çok önemli galibiyet. Şenol Güneş'in ilk 11 hatasını görmezden gelmemek gerekir.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Böyle kritik bir derbiye Redmond gibi formda önemli bir oyuncun varken hazır olmayan Ghezzal'la başlamak son derece yanlıştı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Redmond sahanın yıldızıydı. Cenk de attığı iki golle arkasından geldi.

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