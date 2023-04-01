Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Derbiyi kaybetmek mental yıkıma yol açar"

Oysa sadece son beş haftaya baksalar bile yeterliydi. Ali Şansalan 22, 23, 25 ve 26. haftalarda görev almış. Buna işini ciddi yapmamak denir. Peki, algoritmaya ne oldu? İşin özü şu: MHK'nin elinde bir elin parmağı kadar bile kaliteli ve güvenilir hakem yok.