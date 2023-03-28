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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Sarı lacivertli yönetim, Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki kaptanı olarak nitelendirdiği oyuncuyu için harekete geçti. Kanarya 19 yaşındaki Sambacı için teklifini sundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Sarı- Lacivertli kurmayların hedefinde bu kez 19 yaşındaki bir Brezilyalı futbolcu var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Marlon Gomes için Vasco de Gama'ya 5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un da Brezilyalı futbolcuyu çok beğendiği ve transfere son derece olumlu yaklaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

FARKLI POZİSYONLARDA GÖREV ALABİLİYOR

Portekizli teknik adamın çok beğendiği genç yıldız için "Brezilya milli takımının gelecekteki kaptanı." ifadesini kullandığı da ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Aralık 2003 doğumlu olan Marlon Gomes, 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes, 12 kez Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Takvim'de yer alan habere göre, Vasco de Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve kendisine en ciddi teklifin şu ana kadar Fenerbahçe'den de geldiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

19 yaşındaki orta sahanın aynı zamanda yakın gelecekte Brezilya Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulabileceği ve bunun bir sürpriz olmayacağı da Brezilya basını tarafından ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Marlon Gomes'in stil olarak çok da gösterişli olmasa da teknik kapasite olarak üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.

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