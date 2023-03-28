TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Takvim'de yer alan habere göre, Vasco de Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve kendisine en ciddi teklifin şu ana kadar Fenerbahçe'den de geldiği ifade ediliyor.