TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Jesus'un gözüne girdi

Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi.
Fenerbahçe milli arada Beşiktaş maçının hazırklıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları sürüyor.
Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi.
Fenerbahçe milli arada Beşiktaş maçının hazırklıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları sürüyor.
Sarı- Lacivertli kurmayların hedefinde bu kez 19 yaşındaki bir Brezilyalı futbolcu var.
Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Marlon Gomes için Vasco de Gama'ya 5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un da Brezilyalı futbolcuyu çok beğendiği ve transfere son derece olumlu yaklaştığı öğrenildi.
FARKLI POZİSYONLARDA GÖREV ALABİLİYOR
Portekizli teknik adamın çok beğendiği genç yıldız için "Brezilya milli takımının gelecekteki kaptanı." ifadesini kullandığı da ortaya çıktı.
Aralık 2003 doğumlu olan Marlon Gomes, 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes, 12 kez Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Takvim'de yer alan habere göre, Vasco de Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve kendisine en ciddi teklifin şu ana kadar Fenerbahçe'den de geldiği ifade ediliyor.
19 yaşındaki orta sahanın aynı zamanda yakın gelecekte Brezilya Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulabileceği ve bunun bir sürpriz olmayacağı da Brezilya basını tarafından ifade ediliyor.
Marlon Gomes'in stil olarak çok da gösterişli olmasa da teknik kapasite olarak üst düzeyde olduğu ifade ediliyor.
Mücadele gücü olarak da iyi gözüken Marlon Gomes, en çok da liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor.
Jorge Jesus da onu Brezilya'nın gelecekteki kaptanı olarak niteliyor.
Marlon Gomes için daha önce Beşiktaş'ta ilgilenmişti.
MARLON GOMES KİMDİR?
Marlon Gomes 14 Aralık 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur.
1,76 m boyunda olan Gomes, sağ ayağını kullanmaktadır.