Haberler Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi. 27 yaşındaki oyuncu forma giydiği maçlarda beklenen katkıyı bir türlü veremedi. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken İrfan Can'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. Bir süredir İngiliz ekiplerinden Hull City'nin takibinde olan yıldız oyuncu için sürpriz bir takım daha devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 13:20 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 13:42
İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla beğenilmiyor.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile rekabet eden sarı-lacivertlilerde, İrfan Can'dan beklenen katkı alınamıyor.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Büyük umutlarla transfer edilen İrfan Can Kahveci, kulübün kendisine yaptığı yatırımın karşılığını verebilmiş değil.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başı planlarında önemli yer tutan 27 yaşındaki oyuncu şimdiye kadarki görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe taraftarının da hedefi haline gelen İrfan Can, sosyal medyada büyük eleştiri topladı.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Performansı nedeniyle eleştirilen 27 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılması gündeme geldi.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

SÜRPRİZ TALİP!
Ayrılığı konuşulmaya başlanan İrfan Can'a sürpriz bir talip çıktı.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Makedonya 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Vardar Skopje'nin, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Liginde lider durumda olan Vardar, şampiyon olması halinde girişimlere başlayacak.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon sonunu bekleyen Kuzey Makedonya Ligi ekibi, üst lige çıkması durumunda transferde somut adımları atacak.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

HULL CITY'DE TAKİPTE!
İngiliz ekiplerinden Hull City de İrfan Can Kahveci'nin son durumunu yakından takip ediyor.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Gelecek sezon takıma daha fazla yatırım yapmayı amaçlayan Ada temsilcisi, 27 yaşındaki orta sahayı transfer listesine dahil etti.

İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

İrfan Can'ın satışına sıcak bakan Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda yapılacak teklife göre hareket edecek.

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