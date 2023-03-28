İrfan Can Kahveci'ye transferde sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla beğenilmiyor.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla beğenilmiyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile rekabet eden sarı-lacivertlilerde, İrfan Can'dan beklenen katkı alınamıyor.
Büyük umutlarla transfer edilen İrfan Can Kahveci, kulübün kendisine yaptığı yatırımın karşılığını verebilmiş değil.
Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başı planlarında önemli yer tutan 27 yaşındaki oyuncu şimdiye kadarki görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.
Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.
Fenerbahçe taraftarının da hedefi haline gelen İrfan Can, sosyal medyada büyük eleştiri topladı.
Performansı nedeniyle eleştirilen 27 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılması gündeme geldi.
SÜRPRİZ TALİP!
Ayrılığı konuşulmaya başlanan İrfan Can'a sürpriz bir talip çıktı.
Makedonya 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Vardar Skopje'nin, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediği öğrenildi.
Liginde lider durumda olan Vardar, şampiyon olması halinde girişimlere başlayacak.
Sezon sonunu bekleyen Kuzey Makedonya Ligi ekibi, üst lige çıkması durumunda transferde somut adımları atacak.
HULL CITY'DE TAKİPTE!
İngiliz ekiplerinden Hull City de İrfan Can Kahveci'nin son durumunu yakından takip ediyor.
Gelecek sezon takıma daha fazla yatırım yapmayı amaçlayan Ada temsilcisi, 27 yaşındaki orta sahayı transfer listesine dahil etti.
İrfan Can'ın satışına sıcak bakan Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda yapılacak teklife göre hareket edecek.