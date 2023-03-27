Emre’ye takip

Fenerbahçe'nin devre arasında Barcelona'dan renklerine bağladığı Emre Demir, Samsunspor'a kiralanmıştı. Kanarya'nın maç izleme ekibi, 18 yaşındaki oyuncunun hem Samsunspor hem de U-19 Milli Takım performansını yakından takip ediyor. Yeni sezonda takıma katılabilir.
Fenerbahçe'nin devre arasındaBarcelona'danrenklerine bağladığıEmreDemir, Samsunspor'akiralanmıştı.Kanarya'nınmaçizleme ekibi, 18yaşındaki oyuncununhemSamsunsporhem de U-19Milli Takım performansınıyakındantakipediyor. Yeni sezondatakımakatılabilir.