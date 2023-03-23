Haberler Fenerbahçe Arda ‘en’ler arasında

Arda ‘en’ler arasında

Dünyada genç yetenekleri takip eden NXGN Nine kuruluşu, dünyanın en değerli 9 genç yıldızı arasında Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'i de gösterdi. 37 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce uzmanın oylarıyla hazarlanan liste şöyle oluştu: Arda Güler (Fenerbahçe), Mohamed- Ali Cho (Real Sociedad), Endrick (Palmeiras), Gavi (Barcelona), Alejandro Garnacho (Manchester United), Romeo Lavia (Southampton), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) ve Mathys Tel (Bayern Münih).

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Arda ‘en’ler arasında
Dünyada genç yetenekleri takip eden NXGN Nine kuruluşu, dünyanın en değerli 9 genç yıldızı arasında Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'i de gösterdi. 37 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce uzmanın oylarıyla hazarlanan liste şöyle oluştu: Arda Güler (Fenerbahçe), Mohamed- Ali Cho (Real Sociedad), Endrick (Palmeiras), Gavi (Barcelona), Alejandro Garnacho (Manchester United), Romeo Lavia (Southampton), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) ve Mathys Tel (Bayern Münih).
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