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Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon için flaş isimlere imza attırmaya hazırlanan yönetim Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcuya formayı giydirecek. | FB TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 11:09
Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Sarı lacivertli yönetim şimdiden yıldız isimleri netleştirdi.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe dahil birçok takımın gündemine gelen Eden Hazard, Real Madrid ile yollarını ayırıyor.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Belçikalı yıldız, 115 milyon euro bedelle transfer olduğu Real Madrid kulübünde beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Eden Hazard, kontratının bitmesini beklemeden takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Kulübüyle ayrılığa hazırlanan Hazard için oklar yeniden Fenerbahçe'ye çevrildi.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Kanarya, yıldız oyuncuyla görüşmelerini yeniden sıklaştıracak.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Belçikalı yıldız için Suudi Arabistan ekipleri de sırada.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Son dönemde Arap Yarımadası'na yapılan sansasyonel transferlerin son halkası Eden Hazard olabilir.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Akşam'da yer alan habere göre, 2023-24 sezonunda yeniden vitrin yapacağı bir transfere imza atmak isteyen Eden Hazard'ın önceliği Avrupa'da kalmak.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Yeni bir meydan okumaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Real Madrid formasıyla sadece 7 maça çıkabilen Eden Hazard 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Belçikalı bu 7 maçta 296 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.

Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Büyük başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.

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