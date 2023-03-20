Fenerbahçe yeni sezonda Eden Hazard transferini bitiriyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1'le geçti.
Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler puanını 54'e yükseltti.
Fenerbahçe'de diğer yandan gözler yeni sezonda kurulacak takıma çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1'le geçti.
Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler puanını 54'e yükseltti.
Fenerbahçe'de diğer yandan gözler yeni sezonda kurulacak takıma çevrildi.
Sarı lacivertli yönetim şimdiden yıldız isimleri netleştirdi.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe dahil birçok takımın gündemine gelen Eden Hazard, Real Madrid ile yollarını ayırıyor.
Belçikalı yıldız, 115 milyon euro bedelle transfer olduğu Real Madrid kulübünde beklentilerin altında kaldı.
Eden Hazard, kontratının bitmesini beklemeden takımdan ayrılacak.
Kulübüyle ayrılığa hazırlanan Hazard için oklar yeniden Fenerbahçe'ye çevrildi.
Kanarya, yıldız oyuncuyla görüşmelerini yeniden sıklaştıracak.
Belçikalı yıldız için Suudi Arabistan ekipleri de sırada.
Son dönemde Arap Yarımadası'na yapılan sansasyonel transferlerin son halkası Eden Hazard olabilir.
Akşam'da yer alan habere göre, 2023-24 sezonunda yeniden vitrin yapacağı bir transfere imza atmak isteyen Eden Hazard'ın önceliği Avrupa'da kalmak.
Yeni bir meydan okumaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu.
Real Madrid formasıyla sadece 7 maça çıkabilen Eden Hazard 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Belçikalı bu 7 maçta 296 dakika sahada kaldı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.
2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.
Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.
3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.
Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.
İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.
Büyük başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.