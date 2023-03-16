Fenerbahçe 1-0 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe evinde Sevilla'yı konuk etti. Temsilcimiz 2-0'ın rövanşında rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.

Sarı lacivertlilerde galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

BATSHUAYI DEVAM EDEMEDİ



Karşılaşmada Batshuayi 16'ncı dakikada sakatlık geçirdi. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Belçikalı oyuncu, sedye ile oyun alanını terk ederken; 19'uncu dakikada yerine King oyuna dahil oldu.

Maçtan dakikalar

5'inci dakikada Zajc'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



33'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında defanstan dönen topla buluşan Zajc'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.



38'inci dakikada Ferdi'nin vuruşunda ceza sahası içinde Telles, elle topa müdahalede bulundu. Mücadelenin hakemi Michael Oliver, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.



41'inci dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



42'nci dakikada Fenerbahçe etkili geldi. King'in sol çizgiden topu ceza sahası içine gönderdi. Valencia'nın kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çeldi.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



49'uncu dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



50'nci dakikada Arda Güler'in sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan King'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



54'üncü dakikada İsmail'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



61'inci dakikada Fenerbahçe savunmasından dönen topla sol çaprazda buluşan Acuna'nın sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.



69'uncu dakikada topu önünde bulan Valencia, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Dmitrovic oyun alanına çeldi.



70'inci dakikada King'in soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc'ın isabetsiz vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



87'nci dakikada orta sahada topla buluşan Emre Mor çalımlarla ceza sahasına yaklaşarak şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.



90+6'ncı dakikada Sevilla'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına Lamela geçti. Lamela'nın sağ köşeye vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.