Fenerbahçe yönetimi karara tepkili

Kayseri İl Güvenlik KuruluKayserispor-Fenerbahçe maçına rakip taraftarın alınmayacağını açıkladı. Bunun üzerine sarı- lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. "Şaşkınlık verici" olarak karşılanan karar için "Kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır" denildi.
Kayseri İl Güvenlik KuruluKayserispor-Fenerbahçe maçına rakip taraftarın alınmayacağını açıkladı. Bunun üzerine sarı- lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. "Şaşkınlık verici" olarak karşılanan karar için "Kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır" denildi.