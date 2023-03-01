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Fenerbahçe yönetimi karara tepkili

Kayseri İl Güvenlik Kurulu Kayserispor-Fenerbahçe maçına rakip taraftarın alınmayacağını açıkladı. Bunun üzerine sarı- lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. "Şaşkınlık verici" olarak karşılanan karar için "Kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe yönetimi karara tepkili
Kayseri İl Güvenlik Kurulu Kayserispor-Fenerbahçe maçına rakip taraftarın alınmayacağını açıkladı. Bunun üzerine sarı- lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. "Şaşkınlık verici" olarak karşılanan karar için "Kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır" denildi.
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