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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Jorge Jesus'la birlikte kariyer sezonunu yaşayan Valencia ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti. Deneyimli futbolcu, son 12 sezonda 23. haftalar itibarıyla en çok gol atan 2. oyuncu oldu. Ekvador basını da "Superman Enner Valencia, takımı adına anahtar bir oyuncu olduğunu yine gösterdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Cumartesi gecesi Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken Sarı-Lacivertliler'in maça damga vuran tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, performansıyla ülkesi Ekvador'da da gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Takvim'in Ekvador basınından derlediği haberde, "Superman Valencia, attığı gollerle takımı adına anahtar bir oyuncu olduğunu yine gösterdi. Valencia ve arkadaşları gol sevincinde depremzedeleri de unutmadı" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Bilindiği üzere Valencia maç öncesinde, "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtü giymişti ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

33 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 Süper Lig maçında forma giydi ve bu maçlarda 22 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

GERÇEK BİR GOL MAKİNESİ...

Deneyimli forvet, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 51'e yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Bununla birlikte Valencia, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girdi. Bu sezon bu sıralamadaki yerini yükseltmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Valencia aynı zamanda 22. haftalar itibarıyla son 12 sezonda Süper Lig'de en çok gol atan 2. futbolcu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

İlk sırada 2011/12 sezonunda 23. hafta sonunda 25 gol atan ve şu sıralar Hollanda Ligi'nde forma giyen Burak Yılmaz var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Brezilya ekiplerinden Internacional'le anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, şu ana kadar 27 gol atan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile de yarış halinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile anlaşmanın yollarını arıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Bu sözleşmeye son transferi gözüyle bakan Valencia ise sözleşme süresini olabildiğince uzun tutmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Jorge Jesus ile bilikte kariyer sezonunu yaşayan Valencia takımda kalmak istediğine dair açıklamalar yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Enner Valencia, Ekvator Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda 3 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Enner Valencia, Ekvator Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son 6 golü kaydetmiş ve bu seriyi yakalayan dördüncü isim olarak tarihe geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...

Devre arasında da teklif aldığını açıklayan Ekvatorlu oyuncu, Jorge Jesus'un ricası üzerine bu teklifi düşünmeden reddettiğini belirtmişti.

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