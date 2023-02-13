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Brezilya’dan Halilhodzic’e teklif!

Vahid Halilhodzic, Brezilya Futbol Federasyonu'nun kendisiyle milli takım için görüşme yaptığını iddia etti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Brezilya’dan Halilhodzic’e teklif!
Vahid Halilhodzic, Brezilya Futbol Federasyonu'nun kendisiyle milli takım için görüşme yaptığını iddia etti... Dnevni Avaz gazetesine konuşan Boşnak hoca, "Doğru, Brezilya'dan bu sabah bir davet aldım. İlk temas kuruldu. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta daha fazlasını öğreneceğim" dedi. Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran 70 yaşındaki Halilhodzic, Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fas Milli Takımı'nı hazırlayan ve finallere taşıyan isimdi... Brezilya Milli Takımı için Jesus'un da adı geçiyor... Sambacıların başka biriyle anlaşması, Fenerbahçe'yi de rahatlatacak.
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