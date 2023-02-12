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Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Devre arası takviyelerini sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu Samet Akaydın ve Oostarwolde ile güçlendirdi. İç transferde de harekete geçen sarı lacivertli yönetim, Enner Valencia ile masaya oturuyor. Gol kralını kadroda tutmak isteyen Kanarya, oyuncuya teklifini yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Sezon sonu Kanarya ile kontratı sona erecek olan tecrübeli forvetin durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Valencia, maç sonrası yaptığı açıklamalarda yoluna Fenerbahçe'de devam edeceğini söylemişti.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'dan kafa karıştırıcı teklifler alıyor.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Kanarya'nın 1+1 yıllık sözleşme önerdiği yıldız isme Suud kulüpleri 3 sezonluk kontrat sunuyor.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Rakam da Kanarya'nın teklifinden yüksek.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Ancak Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok seven Enner Valencia son kararını vermiş değil.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Tecrübeli golcünün durumu kulübeyle yapacağı pazarlıkların ardından durumu netleşecek.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Yönetim teklifi 2 yıla çevirerek, rakamı da biraz yükselterek takımda tutmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor! İşte yapılan teklif

Valencia ligde 20 golle ilk basamakta yer alıyor.

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