Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | Galatasaray'a flaş çağrı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, 2023 yılının ilk olağan toplantısını yaptı.

PALABIYIK'A SUÇ DUYURUSU



Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynan maçı yöneten Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yüksek katılımlı toplantıda yaşananlar ve sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'u açıklamaları şu şekilde;

"Bizim bir tane yüzümüz var. Biz içi-dışı aynı olan bir kulübüz. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı gören takımız. Ne yönetim ne hoca kimse sesini çıkarmadı. Dolayısıyla öyle 'bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz' gibi bir durum yok. Sivas-Galatasaray 3 puan, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 puan, direkt yarışa etki eden 5 puan. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal dönemi 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıyız. Sonraki 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz. İyi ki bu MHK gitmiştir. Gerçi MHK'lar gidip geliyor ama değişen bir şey olmadığını görüyoruz.

"RAKİBİ GÖREN VAR BİZİ GÖRMÜYOR"

Futbolcularımızın dayak yediği bir maçtan bahsediyoruz. 90 dakikalık bir maçta hakem ekibinin sonucu etkileyecek bu kadar çok kritik hataların hepsi ne hikmetse Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bir takımın bu kadar VAR kararları ve müdahelesi ie hakkının yendiği başka bir maç daha yoktur ligde. Bu maç niyet perspektifinden değerlendirilmelidir. Mert Hakan'ın golü bize göre yüzde 100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor.

"YAŞANANLAR OLACAK İŞ DEĞİL"

Ndiaye diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya hakem olağanüstü bir tahammül gösterdiği için atılması gereken maçı atılmadan tamamladı. Normal şartlarda yaptığı ihlallerden dolayı maçı bitirmesi söz konusu bile değildi. Adana Demirspor maçında yaşanan şeyler olacak iş değil! Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı... Neler olurdu? Onyekuru'nun Altay'a yaptığı net sarı karttır. Aslında rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekirdi. 9 kişi bitirmesi gereken maçı kimse kart görmeden bitirdi. Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı noktası. Tekrar söylüyorum, bu bir hakem hatası değildir. Hakemin içgüdüsünde Fenerbahçe gol atar da kazanırsa algısı oluştuğu için veremiyor değil, vermiyor.

"GOLÜMÜZE TEREDDÜTSÜZ OFSAYT VERİLİYOR"

90 dakikalık maçta hakem, yardımcılar ve VAR'ın bu kadar kritik pozisyonda kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı kaç maç vardır? Bu hakem hatasıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifiyle değerlendirilmelidir. Gol atıyoruz, bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da... Ama yan hakem çat diye bayrağı kaldırıp ofsayt veriyor. Tereddütte bile değil. Ligimizin en centilmen hocalarından biri olan, hakemler hakkında hiç olumsuz konuşmayan hatta destekleyen bir hocamız var. Sıkıntı yaşadığımız bir maçta hakemi övdüğü için 'Sen ne yapıyorsun?' dediğimiz bile olmuştu hocaya. Oyun akıttığı için övdüğünü söylemişti.

"ONLARA DA MÜEBBET VERİLMELİ"

Türkçe ve İngilizce bilmeyen Fenerbahçe hocasına kırmızı kart veriliyor. Hakem herhalde Portekizce biliyor. Hocanın yaptığının bin katını yapmadan, saha içine girmeden çizgide beterini yapanların müebbet alması gerekiyor bu durumda. Bu arkadaş herhalde emekli olduğunda 'Ben Jesus'u attım.' yazacak. Onun için yapıyor. Fenerbahçe, yine bir şubat ayında çok iyi oynadığı bir maçta katliama uğramıştır. Sivasspor-Galatasaray ve Adana Demir-Fenerbahçe maçları... Futbolda yolsuzluğun belgesi işte bu iki maçtır.

F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A: TELEVİZYONA NEDEN GELMEDİNİZ?

Dün (4 Şubat) bir rakibimiz uyandı. Üst üste tweet'ler attılar, açıklama yaptılar. Biz hiç cevap vermedikçe daha da delirdiler. Hiç konuşmayan bu kulüp bu sefer benim sesimi kullanarak bir video hazırladı. Ben çok komik buluyorum. Hiç konuşmayan kulüp şimdi uyandı. Gelin televizyonda istediğiniz yerde konuşalım dedik. Bu kadar inanıyorsanız iddialarınıza neden gelmediniz?

"YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ GELECEK"

Bizim VAR'ı en kısa zamanda, derhal Türk hakemlerinden kurtarmamız gerek. Dün bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. 'Ağlamaya zırlamaya değil, çözüme geldik' dedik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek. Koray Gençerler, kimdir? 2 sene evvel lider gidiyorduk, Konyaspor maçında Pelkas harika bir gol atmıştı. Skora sevinirken, eli icat eden ve golü iptal eden VAR'daki hakem. Bu sene yine Konyaspor maçı. Valencia aptal bir hareket yapıyor ama hakem görmüyor. Bana göre sarı kartla cezalandırılabilir. VAR'da yine Koray Gençerler.

"AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN!"

Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Biz bunu oyladık dün. Bunu illa Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam ederse, başka maçta da devam ederiz. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Artık yeter.

F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A FLAŞ ÇAĞRI: ALIN GELİN!



Galatasaray'a yaptığım çağrıyı bir kez daha yapıyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle... Arzu ederseniz, diğer kardeşinizi de getirin. Biz hazırız.