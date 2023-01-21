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Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Son yıllarda genç yaştaki oyuncuları transfer edip parlatmasıyla ünlü olan Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Kim Min Jae'nin ardından Avrupa devlerinin radarına girmişti. Şimdilerde Arda Güler, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun adı devlerle anılsa da henüz 16 yaşında olan İsak Vural için de flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:51
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Son yıllarda genç futbolcuları transfer edip parlatmasıyla ünlenen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Benfica'dan 15 yaşındaki yetenek İsak Vural'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezon maçlara çıkamayan genç futbolcu, bu sezon başında ise büyüme nedenli kas ağrılarından dolayı çoğu zaman takımla beraber çalışamamıştı.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

İsak Vural, Shakhtar Donetsk ile oynanan dostluk maçında süre almasının ardından Fenerbahçe'de A takım düzeyinde maça çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Zaten Samandıra'da A takımla antrenmanlara başladığı ilk günden itibaren Fenerbahçe'de farklı bir heyecan çoktan başladı. Orta sahada görev alan İsak, futbol dünyasında gelecek vadeden ve ileride büyük bir yıldız olması beklenen genç futbolcular için kullanılan 'wonderkid' tanımına tamamen uyuyor.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Birçok takımın peşinde düştüğü, Benfica'nın da sözleşme imzalamak istediği İsak'ın Fenerbahçeli olması transferi kolaylaştıran en büyük detay olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transferi milli takım konusunda da önemli bir detayı akıllara getirdi. İsveç doğumlu olan ve İsveç pasaportu da taşıyan İsak, profesyonel kariyerinin başlangıcını Türkiye'de yapması Türk Milli Takımı için avantaj sağlayacak. İsveç Milli Takımı tarafından da yakından izlenen 16 yaşındaki futbolcunun ay-yıldızlı formaya sıcak bakacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

İSVEÇ'TEN FLAŞ İDDİA!

Fenerbahçe taraftarı her ne kadar İsak Vural'ın Arda Güler gibi A takımla daha fazla süre almasını istese de bu şu an için pek mümkün görünmüyor.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Bunun üzerine İsveç takımlarından Hammarby ve AIK Solna, genç yıldızı kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Haberde; 'AIK daha önce İspanyol Levante'den Omar Faraj'ı alırken, Djurgården Brommapojkarna'dan Lucas Bergvall ve Wilmer Odefalk gibi oyuncuları almıştı' denilirken, İsak'ın bu isimlerden çok daha büyük bir yetenek olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

Haberde ayrıca Hammarby'nin Fenerbahçe ile resmi temaslara geçtiği, AIK'in ise teklife hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş İsak Vural gelişmesi! Böyle duyurdular

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!

İsak Vural'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Ancak Vural'ın 18 yaşına basmasının ardından sarı lacivertlilerle yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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