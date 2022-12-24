Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.
Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.
Sarı-lacivertliler nokta atışı takviyeler yaparak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Stoper ve forvet mevkilerine transfer yapmak için kollar sıvandı.
Hücum hattını Aboubakar ile güçlendirmek isteyen Kanarya, savunma için girişimlerini hızlandırdı.
SAMET AKAYDIN TAMAM!
Sarı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşmaya vardı.
Bir süredir Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.
Transfer için Kanarya'nın kasasından yaklaşık 3.5 milyon Euro çıkacağı ifade ediliyor.
Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın ardından 1 stoper transferi daha yapmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ise PAOK forması giyen Yunan stoper Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu 3 isme onay verdiği öğrenildi.
PAOK forması giyen 19 yaşındaki Koulierakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
1.5 milyon Euro değerindeki genç stoper 1 kez milli takım forması giydi.
Bu sezon 12 lig maçında görev aldı.
İsviçre Ligi ekiplerinden St. Gallen'de oynayan Yunan asıllı İsviçreli stoper Leonidas Stergiou'nun ise sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç oyuncu bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi.
Stoper mevkisinin haricinde sağ bekte de görev yapabiliyor.
İsviçre Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde uzun süredir yer alan Adamo Nagalo ile temasları da sürüyor.
Yönetim, 3 isimden birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.