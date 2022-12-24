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Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ocak ayında savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, PAOK forması giyen Konstantinos Koulierakis, St. Gallen'den Leonidas Stergiou ve Nordsjaelland'tan Adamo Nagolo'dan birini kadrosuna katmak için büyük bir çaba harcıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler nokta atışı takviyeler yaparak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Stoper ve forvet mevkilerine transfer yapmak için kollar sıvandı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Hücum hattını Aboubakar ile güçlendirmek isteyen Kanarya, savunma için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

SAMET AKAYDIN TAMAM!
Sarı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Bir süredir Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da bu 3 isme onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

PAOK forması giyen 19 yaşındaki Koulierakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

1.5 milyon Euro değerindeki genç stoper 1 kez milli takım forması giydi.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Bu sezon 12 lig maçında görev aldı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

İsviçre Ligi ekiplerinden St. Gallen'de oynayan Yunan asıllı İsviçreli stoper Leonidas Stergiou'nun ise sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Genç oyuncu bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Stoper mevkisinin haricinde sağ bekte de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

İsviçre Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin transfer listesinde uzun süredir yer alan Adamo Nagalo ile temasları da sürüyor.

Fenerbahçe'de 3 koldan stoper harekatı! İşte o isimler

Yönetim, 3 isimden birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

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