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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Hiç düşünmeden..."

Beşiktaş'ta uzun süre forma giymesinin ardından bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Udinese'nin futbolcusu Tolgay Arslan, eski takımında oynayan yıldızlara dair konuştu. Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e İtalya'dan taliplerin olduğu bilinirken, özellikle Napoli'nin Fenerbahçeli yıldızlara kanca attığı ifade edilmişti. Tolgay, Fenerbahçeli yıldızların olası transferini değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:13
Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, kariyerine şu sıralarda İtalyan ekibi Udinese'de devam eden Tolgay Arslan, çok özel açıklamalarda bulundu.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Tolgay Arslan, İtalyan takımlarıyla transferde anılan İsmail Yüksek ve erdi Kadıoğlu'na da transfer tavsiyesinde bulundu.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

FERDİ VE İSMAİL'E TAVSİYE VERDİ...
Takvim'e konuşan ve Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Tolgay, "Kim, İtalya'da iyi bir hava yakaladı. Napoli'de onu çok seviyorlar.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Dünya devleriyle anılması normal. Ferdi ve İsmail'in yerinde olsam Avrupa'dan teklif geldiğinde teklifi düşünürüm.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Fenerbahçe büyük bir camia. Ama Napoli ve Inter gibi camialardan bahsediyoruz.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Eğer teklif varsa hiç düşünmeden İtalya'ya gelsinler" diye konuştu.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

"ARDA GÜLER'İ RAHAT BIRAKMAK İYİLİK OLUR"
Türkıye Ligi'ni çok yakından takip ettiğini söyleyen Tolgay, "Arda Güler çok büyük bir yetenek.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Ama Arda'yı rahat bırakmak gerekiyor.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Bırakalım çocuk kendisini bir geliştirsin.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Böyle bir yeteneğin Türkiye'de olmasına insanlar mutlu olmalı.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Onu rahat bırakmak en güzeli olur" şeklinde konuştu.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

FAVORİ TAKIMIM FENERBAHÇE
Tolgay Arslan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için, "Türkiye'de bence favori Fenerbahçe. Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe iyi bir çıkış yakaladı.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Şampiyon olacaklarına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

Bu arada Tolgay, Beşiktaş'tan Torino'ya giden Emirhan İlkhan için ise "Çok yetenekli. Burada kalıcı olur" dedi.

Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Avrupa'dan teklif..."

BÜYÜK BİR KORKU YAŞADIK
Tolgay Arslan, "Evimize giren hırsızların çaldıkları değil ama çocuklarımızın korkusu bizi çok etkiledi" diye konuştu.

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