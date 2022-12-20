FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Tolgay Arslan'dan Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek ve Arda Güler sözleri! "Hiç düşünmeden..."

FERDİ VE İSMAİL'E TAVSİYE VERDİ...

Takvim'e konuşan ve Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Tolgay, "Kim, İtalya'da iyi bir hava yakaladı. Napoli'de onu çok seviyorlar.