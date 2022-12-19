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Durmuş Ali Çolak: Jesus'un Fenerbahçe'si bizi geçer!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de 1987-1989 yılları arasında forma giyen ve sarı-lacivertlilerin 103 golle şampiyonluk yaşadığı takımda görev alan Durmuş Ali Çolak, açıklamalarda bulundu. Çolak, "Jesus'un Fenerbahçe'si bizi geçer!" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:15 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:19
Durmuş Ali Çolak: Jesus'un Fenerbahçe'si bizi geçer!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Viven Bornova FK'nın sportif direktörü olarak bu sezon futbola hizmet eden Durmuş Ali Çolak, Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettiği şampiyonluğun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çolak, "O günden bu yana yaklaşık 35 yıl geçti. Halen bu şampiyonluk konuşuluyorsa ben gurur duyarım. Gerçekten o dönemde şampiyon olan kadroda çok değerli futbolcular vardı. Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanmış kaleci Toni Schumacher vardı. Bizim forvetimiz müthişti. İleri uca baktığımızda Aykut Kocaman, Hasan Vezir ve Rıdvan Dilmen vardı. Orta sahada ben, Erdi, Oğuz, Turhan, Küçük Şenol, Nezihi, Müjdat, Taygun, Ergin, Hakan gibi isimlerle mükemmel bir kadromuz vardı" diye konuştu.

O dönemin teknik direktörü Todor Veselinovic'in de çok büyük emekleri olduğunu vurgulayan Durmuş Ali Çolak, "Hocamızın katkıları çok önemliydi. 103 golle gelen şampiyonlukta herkes golcüydü. Sağ bekimiz 8 gol atmış, sol bekimiz yine golcüydü. Herkes skora katkı yaptı, gol atmayan yok gibiydi. Forvetimiz zaten kişi başına 20 gol ortalamasıyla oynamıştı. Bugüne geldiğimizde ise ben Fenerbahçe'yi keyifle izliyorum. Her hocanın kendi sistemini oturtması açısından zamana ihtiyacı vardır. O zaman birçok yerli veya yabancı hocalara tanınmadı. Fakat Jorge Jesus bunu çok çabuk atlattı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Bence teknik adamlık konusunda çok önemli bir fikir adamı olduğunu gösterdi. Tüm oyuncularını hazır tutuyor. Kim oynarsa sistemin içinde, aynı verim alınıyor. Bizim şampiyon olduğumuz dönemde bu kadar oyuncu anlamında kalabalık değildik. Başarı, takım olmaktan geçiyor. Fenerbahçe'nin kırılamaz rekora şu an da layık görülmesi mevcut takımın kalitesini gösteriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olması bekleniyor ve ben Fenerbahçe'nin bu gol rekorunu kıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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