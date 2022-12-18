Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması! Sözleşmesi...

CAN GEBETAŞ: TFF'NİN 28 ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA KURUL KURMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, TFF'ye yaptıkları 28 şampiyonluk başvurusu hakkında, "Bugüne kadar bu kararın neden verilmediği değil, bu konuyu geniş bir çerçevede inceleyebilecek kurulun kurulması noktasında biz ciddi eksiklikler görüyoruz. Sürecin en başından itibaren biz hiçbir zaman acele etmedik, bir ay içinde bu karar çıksın değildi amacımız. Diyoruz ki; bu konu TFF yönetim kurulunca bir araya gelinerek alınacak kadar basit bir konu değil. Kurul kurulması, bir bilirkişinin TFF'ye rapor vermesi, içinde tarihçilerin, hukukçuların olması gerekiyor. İtiraz edenler var onlarla da bir araya gelelim. Bunu açık bir yer de yapalım. İster bir panel, ister bir televizyon programı ister katılımcıların da soru sorabileceği bir yerde tartışalım dedik. Ne bu davete itiraz edenlerden yanıt aldık ne de başka bir yerden. Eleştirilecek nokta kararın bugüne kadar neden verilmediği değil sağlık bir karar verilebilmesi için yapının neden kurulmadığı. Konuları tamamen değerlendirdiğimizde süreci sonuna kadar götürmekte niyetliyiz ama önce TFF'den bir karar çıkması gerekiyor. TFF göreve gelir gelmez liglerin başlama süreciyle ilgili almaları gereken acil birtakım kararlar olmasından dolayı onları da anlayışla karşılıyoruz. Sürecin sonuna kadar biz gereken tüm adımları atacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil gidebileceğimiz her yere gideceğiz" dedi.