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Ferdi Kadıoğlu Sera Vrij ile evleniyor!

Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mutlu bir beraberlik yaşadığı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 senesinde hayatını birleştirme kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:54
Ferdi Kadıoğlu Sera Vrij ile evleniyor!

Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mutlu bir beraberlik yaşadığı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 senesinde hayatını birleştirme kararı aldı.

Yeni sözleşme töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önünden geçen genç kıza 'Sen kimsin?' demişti. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, 'Ferdi' cevabını verince Ali Koç 'Girlfriend?' diye sormuş, evet yanıtını aldığında ise Ferdi Kadıoğlu'na dönerek 'Aferin Ferdi' ifadelerini kullanmıştı. Bu diyalog ortamda gülüşmelere sebep olmuştu.

FERDİ'NİN BAŞARISININ SIRRI

Ferdi Kadıoğlu'nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın 'aşk' olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre iki yıla yaklaşan bir süredir Sera Vrij'le yaşadığı düzgün ve seviyeli arkadaşlığın genç futbolcuya çok yaradığı ve Sera'nın Ferdi'nin hayatına renk getirdiği öğrenildi.

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