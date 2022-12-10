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Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI

Fenerbahçe ile Salernitana hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadele Antalya'daki Kırkbıyık Holding Stadyumu'nda oynanıyor. Dünya Kupası arasında oynadığı özel maçlarda performansıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Salernitana maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:05
Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE - SALERNITANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Salernitana maçı S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - SALERNITANA MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Osayi, Lincoln, İsmail, İrfan, King, Serdar

Salernitana: Fiorillo, Daniliuc, Lovato, Fazio, Sambia, Coulibaly L., Bohinen, Maggiore, Bradaric, Botheim, Bonazzoli

ANTALYA'DA SON MAÇ
Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin saati 18.00'den 16.00'ya çekilmişti. Sarı lacivertliler, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Sarı kanarya, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti. Hazırlıklarının ikinci etabı için Antalya'ya giden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'u 4-2'lik skorla geçti. Sarı-lacivertliler, US Selernitana maçının ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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