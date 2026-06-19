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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay karşısında sahne alacak. San Francisco'da oynanacak karşılaşmada tek hedefi galibiyet olan Bizim Çocuklar, Avustralya mağlubiyetini unutturmak ve turnuvanın kalan bölümü için moral bulmak istiyor. İşte kritik mücadele öncesi yapay zekanın Milli Takım için belirlemiş olduğu galibiyet ihtimali...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 17:58
Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında 20 Haziran Cumartesi günü Kaliforniya'nın San Jose şehrinde Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

San Francisco Bay Area Stadı'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemliğini El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros üstlenecek.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

Bu kritik mücadele, ay-yıldızlıların gruptaki konumunu ve üst tura yükselme ihtimalini önemli ölçüde etkileyecek.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

İkinci hafta karşılaşmaları öncesinde ABD ile Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken, Türkiye ve Paraguay henüz puan elde edemedi.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

Milliler, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, ABD ise Paraguay'ı 4-1'lik skorla geçti.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

OPTA'DAN İKİNCİ MAÇ TAHMİNLERİ

Opta, grup aşamasındaki ikinci karşılaşmalara yönelik olasılık hesaplamalarını resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

TÜRKİYE GALİBİYETE DAHA YAKIN GÖSTERİLDİ

Yapay zeka destekli değerlendirmelerde Türkiye'nin Paraguay karşısında kazanma ihtimali yüzde 49,4 olarak hesaplandı.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

PARAGUAY İÇİN YÜZDE 23,7'LİK OLASILIK

Paraguay'ın sahadan galibiyetle ayrılma şansı yüzde 23,7 olarak öngörülürken, beraberlik ihtimali yüzde 26,9 seviyesinde yer aldı.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

ABD MAÇINDA EV SAHİBİ ÖN PLANDA

Grubun diğer karşılaşmasında ABD'nin Avustralya'yı mağlup etme olasılığı yüzde 58,5 olarak belirlendi.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

BERABERLİK İHTİMALİ YÜZDE 20,8

Opta verilerine göre Avustralya'nın galibiyet şansı yüzde 20,6 olarak hesaplanırken, iki takımın puanları paylaşma ihtimali yüzde 20,8 olarak gösterildi.

Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!

MİLLİ TAKIMDA EKSİK BULUNMUYOR

Ay-yıldızlı ekipte Paraguay maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu yer almıyor. Türkiye, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD'ye karşı oynayacak.

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