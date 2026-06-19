Yapay zekadan Türkiye-Paraguay maçı tahmini!
A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay karşısında sahne alacak. San Francisco'da oynanacak karşılaşmada tek hedefi galibiyet olan Bizim Çocuklar, Avustralya mağlubiyetini unutturmak ve turnuvanın kalan bölümü için moral bulmak istiyor. İşte kritik mücadele öncesi yapay zekanın Milli Takım için belirlemiş olduğu galibiyet ihtimali...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 17:58
İkinci hafta karşılaşmaları öncesinde ABD ile Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken, Türkiye ve Paraguay henüz puan elde edemedi.
Milliler, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, ABD ise Paraguay'ı 4-1'lik skorla geçti.
OPTA'DAN İKİNCİ MAÇ TAHMİNLERİ
Opta, grup aşamasındaki ikinci karşılaşmalara yönelik olasılık hesaplamalarını resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı.
TÜRKİYE GALİBİYETE DAHA YAKIN GÖSTERİLDİ
Yapay zeka destekli değerlendirmelerde Türkiye'nin Paraguay karşısında kazanma ihtimali yüzde 49,4 olarak hesaplandı.
PARAGUAY İÇİN YÜZDE 23,7'LİK OLASILIK
Paraguay'ın sahadan galibiyetle ayrılma şansı yüzde 23,7 olarak öngörülürken, beraberlik ihtimali yüzde 26,9 seviyesinde yer aldı.
ABD MAÇINDA EV SAHİBİ ÖN PLANDA
Grubun diğer karşılaşmasında ABD'nin Avustralya'yı mağlup etme olasılığı yüzde 58,5 olarak belirlendi.
BERABERLİK İHTİMALİ YÜZDE 20,8
Opta verilerine göre Avustralya'nın galibiyet şansı yüzde 20,6 olarak hesaplanırken, iki takımın puanları paylaşma ihtimali yüzde 20,8 olarak gösterildi.
MİLLİ TAKIMDA EKSİK BULUNMUYOR
Ay-yıldızlı ekipte Paraguay maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu yer almıyor. Türkiye, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD'ye karşı oynayacak.
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