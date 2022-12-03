Rakip Villarreal

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği Dostluk Turnuvası'nda Fenerbahçe'nin ikinci rakibi Villarreal. Sarı-lacivertliler 'Sarı Denizaltılar' lakaplı rakibini Ülker Stadı'nda konuk edecek. Mücadele 19.00'da başlayacak. Kanarya, ilk karşılaşmasında Rayo Vallecano ile mücadele vermişti. Oscar Trejo'nun golüyle ilk devreyi yenik durumda kapatmasına rağmen 2. yarıda coşmuştu. Bright Osayi-Samuel, Jashuo King ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bugün de rotasyon yaparak tüm oyuncularını kullanacak. Son durumlarını gözleyecek.

20 BİN TARAFTAR

Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynayacağı karşılaşmaya soğuk havaya rağmen önemli bir ilgi var. Sarı-lacivertliler bu mücadelede 20 bine yakın taraftarını yine stada çekecek.