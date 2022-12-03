Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"TRANSFER İSTERDİM AMA..."

"Gönlümden geçen ne, mümkün olan farklı şeyler. Fenerbahçe'nin aynı zamanda finansal anlamda uyması gereken şeyler var. Ben tabi ki transfer isterdim ama kulübün şartlarına göre çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor"