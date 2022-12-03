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Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Villarreal hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Jesus, Joao Pedro'nun sakatlığı hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 21:52
Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Fenerbahçe, hazırlık maçında La Liga ekibi Villarreal'i ağırladı.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun (p) ve Joshua King kaydetti.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Portekizli çalıştırıcı, Rayo Vallecano ile oynanan maçta ayak bileği ve dizinden ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

İşte Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"
"Villarreal iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık."

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"Takımım güzel performans gösterdi. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel ama buradaki asıl amacımız sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncuların oynaması. Bruma ve Lemos gibi uzun süre oynamayan oyuncuların oynaması."

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"PEDRO BU SENE OYNAYABİLECEK Mİ BİLMİYORUM"
"Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Bu sene oynayabilecek mi bilmiyorum."

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Dışarıda kalan oyuncularımız vardı. King, sakatlıktan döndü. Peres, ne zaman hazır olacak bilmiyorum."

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"EMRE VE ARDA'NIN SAKATLIKLARI DEVAM EDİYOR"
"Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor."

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"TARAFTARLAR BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN"
"Taraftarlar bizlere sevgi göstermeye, desteklemeye devam etsin. Onlar bizim 12. oyuncumuz.

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Kendi evimizde oynadığımızda çok güçlüyüz. Taraftarımız ve oyuncularımız arasında bir bağ var."

Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

"TRANSFER İSTERDİM AMA..."

"Gönlümden geçen ne, mümkün olan farklı şeyler. Fenerbahçe'nin aynı zamanda finansal anlamda uyması gereken şeyler var. Ben tabi ki transfer isterdim ama kulübün şartlarına göre çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor"

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