Fenerbahçe - Villarreal maçı sonrası Jorge Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."

Fenerbahçe, hazırlık maçında La Liga ekibi Villarreal'i ağırladı.
Fenerbahçe, hazırlık maçında La Liga ekibi Villarreal'i ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun (p) ve Joshua King kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi.
Portekizli çalıştırıcı, Rayo Vallecano ile oynanan maçta ayak bileği ve dizinden ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro ile ilgili de konuştu.
İşte Jorge Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar...
"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"
"Villarreal iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar.
Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık."
"Takımım güzel performans gösterdi. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel ama buradaki asıl amacımız sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncuların oynaması. Bruma ve Lemos gibi uzun süre oynamayan oyuncuların oynaması."
"PEDRO BU SENE OYNAYABİLECEK Mİ BİLMİYORUM"
"Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Bu sene oynayabilecek mi bilmiyorum."
"4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Dışarıda kalan oyuncularımız vardı. King, sakatlıktan döndü. Peres, ne zaman hazır olacak bilmiyorum."
"EMRE VE ARDA'NIN SAKATLIKLARI DEVAM EDİYOR"
"Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var.
Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor."
"TARAFTARLAR BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN"
"Taraftarlar bizlere sevgi göstermeye, desteklemeye devam etsin. Onlar bizim 12. oyuncumuz.
Kendi evimizde oynadığımızda çok güçlüyüz. Taraftarımız ve oyuncularımız arasında bir bağ var."
"TRANSFER İSTERDİM AMA..."
"Gönlümden geçen ne, mümkün olan farklı şeyler. Fenerbahçe'nin aynı zamanda finansal anlamda uyması gereken şeyler var. Ben tabi ki transfer isterdim ama kulübün şartlarına göre çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor"