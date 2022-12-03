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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Fenerbahçe'de transfer anlamında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle lisansının askıya alınma durumu söz konusu. Bu durumda yabancı kontenjanında yer açılacağı için transferde gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 07:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi. Teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından sayı olarak bu bölgeye takviye yapmaları gerektiğini yinelemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Yönetim, Jorge Jesus ve scout ekibinin ortak çalışmasından bir liste oluşturulmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Yerli ve yabancı adayların yer aldığı bu listede öncelik Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan'a verilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Ancak Kanarya bu iki transferde aşama kaydedemeyince yabancı alternatifler telaffuz edilmişti. Son olarak Joao Pedro'nun sakatlığıyla transferin rotası değişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

MEYDAN OKUMAYA HAZIR

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'de Joao Pedro uzun süre forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Sarı-lacivertliler onun kontratını dondurarak yerine başka bir yabancı futbolcu transfer etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Jorge Jesus'un isteği üzerine Willyan Rocha pazarlıkları devam ederken Mouctar Diakhaby de bir kez daha gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Fenerbahçe 25 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonu renklerine bağlamayı planlıyordu. Ancak kontenjan açılınca hemen harekete geçti. Ocak ayında kulübü Valencia ile masaya oturulacak. Diakhaby de bu meydan okumaya hazır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

INTER DE PEŞİNDE

Güçlü Lyon alt yapısında yetiştikten sonra Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby için Fenerbahçe'ye önemli bir rakip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

İtalyan basınına göre Inter de başarılı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Mouctar Diakhaby'nin Valencia ile kontratı sezon sonu bitiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Kontrat uzatma tekliflerine de hala yanaşmıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Yeni bir maceraya atılmak istediğini belirten 25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 8 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Ancak kontrat yılında olduğu için sarı-lacivertliler çok daha uygun bir rakama onu renklerine bağlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlanmış durumda.

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