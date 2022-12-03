FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Transfer Pedro'ya bağlı

Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi. Teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından sayı olarak bu bölgeye takviye yapmaları gerektiğini yinelemişti.
Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi. Teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından sayı olarak bu bölgeye takviye yapmaları gerektiğini yinelemişti.
Yönetim, Jorge Jesus ve scout ekibinin ortak çalışmasından bir liste oluşturulmuştu.
Yerli ve yabancı adayların yer aldığı bu listede öncelik Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan'a verilmişti.
Ancak Kanarya bu iki transferde aşama kaydedemeyince yabancı alternatifler telaffuz edilmişti. Son olarak Joao Pedro'nun sakatlığıyla transferin rotası değişti.
MEYDAN OKUMAYA HAZIR
Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'de Joao Pedro uzun süre forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertliler onun kontratını dondurarak yerine başka bir yabancı futbolcu transfer etmeyi planlıyor.
Jorge Jesus'un isteği üzerine Willyan Rocha pazarlıkları devam ederken Mouctar Diakhaby de bir kez daha gündeme geldi.
Fenerbahçe 25 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonu renklerine bağlamayı planlıyordu. Ancak kontenjan açılınca hemen harekete geçti. Ocak ayında kulübü Valencia ile masaya oturulacak. Diakhaby de bu meydan okumaya hazır.
INTER DE PEŞİNDE
Güçlü Lyon alt yapısında yetiştikten sonra Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby için Fenerbahçe'ye önemli bir rakip çıktı.
İtalyan basınına göre Inter de başarılı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Mouctar Diakhaby'nin Valencia ile kontratı sezon sonu bitiyor.
Kontrat uzatma tekliflerine de hala yanaşmıyor.
Yeni bir maceraya atılmak istediğini belirten 25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 8 milyon euro.
Ancak kontrat yılında olduğu için sarı-lacivertliler çok daha uygun bir rakama onu renklerine bağlayacak.
Futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlanmış durumda.