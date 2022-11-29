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Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:56
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürderen Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ligin kalan bölümü için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır."

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