FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Arda Güler gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi mest etti.
17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla sergilediği başarılı oyunla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.
Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Arda, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.
Adı PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi birçok dev kulüple anılan genç futbolcuyla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol devi Barcelona'nın da Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti.
PSG, BAYERN VE DORTMUND DA İSTİYOR
Katalan ekibinin; genç yıldız için PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi devlerle yarışacağı ifade edildi.
İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Arda için somut adımlar atması bekleniyor.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.
17 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.