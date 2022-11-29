Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı laciverlilerin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler'e, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain (PSG) gibi takımların ardından, bu kez de dünya devi Barcelona oldu. Katan temsilcisinin başkanı, Arda Güler transferi için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 10:08
FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Arda Güler gündem olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi mest etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla sergilediği başarılı oyunla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Arda, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Adı PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi birçok dev kulüple anılan genç futbolcuyla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Ali Koç'un Barcelona'nın resmi sponsoru olması nedeniyle Laporta'nın avantajlı olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Arda için somut adımlar atması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

17 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona Arda Güler'i transfer etmek istiyor! İşte ayrıntılar

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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