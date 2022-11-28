Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Vallecano, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı 30 Kasım Çarşamba günü 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL

Maraton Alt E Blok: 600 TL