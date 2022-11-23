Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bize Crespo ile tanışma hikayenizi anlatır mısınız?

Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Miguel Crespo'muz hakkında konuşmak benim için her zaman zevktir. Crespo ile baş scout olduğum dönemde, Braga B'de oynarken tanıştım. Sportif direktör olarak Estoril'e gittiğimde, Braga'daki kontratının son yılındaydı. Bu yüzden, ona kontrat imzalatma şansımı kaçırmadım. Filipo Soares'in yerine, mükemmel bir yedek olabileceğini düşündüğüm için onu aldım.