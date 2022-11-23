Haberler Fenerbahçe Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Fenerbahçe'nin Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril'den transfer ettiği Miguel Crespo'ya dair, Estoril Sportif Direktörü Pedro Rafael Felix Alves (Pedro Alves), editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a samimi açıklamalarda bulundu. Pedro Alves yaptığı konuşmada, Crespo'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecinden, oyuncunun özel hayatına, Atletico Madrid ve Napoli'nin ilgisinden, Jorge Jesus'a samimi sözler sarf etti. İşte Pedro Alves'n açıklamaları... | Özel röportaj

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril'den, Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Sarı lacivertliler, Crespo'nun transfer olduğu süre zarfında yönetimi özellikle sosyal medyadan sıkça eleştirmiş, hatta bazı futbol yorumcuları, Portekizli futbolcu için 'yetersiz' imasında bulunmuştu.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Geçen süre zarfı boyunce Crespo, Fenerbahçe'de rüştünü ispat ederek takımın vazgeçilmezleri arasında girmeyi başarırken, İsmail Kartal ile başladığı performans yükselişini, Jorge Jesus ile zirveye çıkarmıştı.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Öyle ki Crespo için Katar Dünya Kupası'nda, Portekiz Milli Takımı'nda yer alacağı iddiaları dahi hakimdi.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Crespo, Dünya Kupası'nda gidememesine karşın, Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmişti. Bunlardan en ciddileri, Atletico Madrid ve Napoli kulüpleri olmuştu.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez, Crespo'nun Estoril'de oynadığı dönemde yöneticisi olan, Portekiz temsilcisinin Sportif Direktörü Pedro Alves, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtladı. İşte o röportaj...

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bize Crespo ile tanışma hikayenizi anlatır mısınız?
Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Miguel Crespo'muz hakkında konuşmak benim için her zaman zevktir. Crespo ile baş scout olduğum dönemde, Braga B'de oynarken tanıştım. Sportif direktör olarak Estoril'e gittiğimde, Braga'daki kontratının son yılındaydı. Bu yüzden, ona kontrat imzalatma şansımı kaçırmadım. Filipo Soares'in yerine, mükemmel bir yedek olabileceğini düşündüğüm için onu aldım.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Crespo'yu ilk izlediğinde ne düşündün?
Crespo, her zaman olağanüstü bir profesyoneldi. Büyük bir yetenek ve yüksek profilli bir oyuncu olmak için, muazzam bir potansiyele sahip. Ona dair düşündüğüm tek şey buydu.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Crespo saha içinde nasıl bir oyuncu? Bize, Crespo'nun teknik yönlerinden bahseder misiniz?
Crespo, eksiği olmayan bir orta saha oyuncusu. 8 numara ve ya 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bireysellikten çok takıma önem verir. Her zaman takımın hedeflerine bağlı kalır, çok iyi bir takım oyuncusu. Oyunun farklı anlarını okuyabilme özellikle sahip ve son derece dirençli.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Bize Crespo'nun aile yaşantısından bahseder misiniz?
Ailesini tanıdığımı söyleyemem. Fransa'dan Portekiz'e gelirken büyük zorluklarla karşı karşıya geldiğini biliyorum. Ayrıca, ailesine en iyi yaşam koşullarını sağlamak için hırsla çalıştığını da biliyorum.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

"EN İYİSİNİ ÖNERDİM"
Fenerbahçe, Crespo'yu Estoril'den transfer etmek istediğinde seninle irtibata geçti mi? Fenerbahçe'ye transferi nasıl gerçekleşti?
Sürpriz yapabilecek, kısa sürede etki yaratabilecek bir 8 numaraya ihtiyaç duyulduğunu söylediler. Portekiz 2. Ligi'nin şüphesiz en iyisi oyuncusu olduğunu düşündüğüm Crespo'yu onlara önerdim. Transfer böyle gerçekleşti.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Crespo'nun yükselişini nasıl buluyorsunuz?
Yükseldiğini gördüğümde sevindim ama şaşırmadım. Avrupa'nın en saygın takımlarından biri olan Fenerbahçe'ye sonsuz saygı duyuyorum ama Crespo'nun, en iyi 5 ligin birinde, şampiyonluk adayı bir takımda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu takımlarda oynayabilecek kapasitede olduğunu görebiliyorum.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

"KESİNLİKLE ATLETICO MADRID'E TRANSFERİNİ TERCİH EDERİM"

Atletico Madrid ve Napoli, Crespo'yu kadrosuna katmak istiyor. Sizve Crespo hangi takım için daha uygun?
Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünü yapmaktan mutluluk duyacağı bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Tam olarak, onun sistemine uyacak bir futbolcu. Kesinlikle Atletico Madrid'e transfer olmasını tercih ederim.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Crespo, Katar Dünya Kupası'nda yer almıyor. Portekiz Milli Takımı'na çağırılması bekleniyordu. Sizce çağırılmama kararı doğru mu?
Portekiz, dünyanın en iyi orta saha oyuncularına sahip. Hepsi, çok yüksek seviyede oynuyorlar. Seçilmesi şu an için zor ama zamanla bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyorum.

Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye öneren Pedro Alves'ten çok özel transfer itirafı! Atletico Madrid...

Jorge Jesus ile birlikte Crespo, hücuma yönelik orta saha oyuncusu rolünde oynuyor. Jesus'un, Crespo'nun performansını nasıl artırdığını düşünüyorsunuz?
Eminim Crespo'nun gelişimine yardımı dokunmuştur ancak geçtiğimiz sezon da, Jesus olmadan, Crespo Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncuları arasındaydı. Bu yükseliş, Crespo'nun kendisiyle alakalı.

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