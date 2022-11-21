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Arda Güler’den resital

Genç yıldız, ilk kez A Milli olduğu Çekya maçında tribünleri ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Arda Güler’den resital

Taraflı tarafsız herkesin sevgilisi olan F.Bahçe'nin 17'lik süper yeteneği Çekya maçında ilk kez A Milli formayı giydi. Tribünlerin yoğun talebiyle Kuntz'un 67'de sahaya sürdüğü Arda, klas hareketleriyle bir kez daha mest etti. Avrupa basını Arda için, 'Süper yetenek kariyerinde mutlaka büyük takımlarda forma giyecektir', 'Avrupa'nın dev takımları daha şimdiden 'Türk lokumu'nu izliyor' başlıklarını attı. Arda maç sonrası, "Milli takım formasıyla sahaya çıkmanın verdiği mutluluğu kelimelerle anlatmam imkansız. Bu kutsal forma altında kalıcı olup, ülkemiz adına başarılar elde etmek için çok çalışacağım" dedi.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, A Milli Takım tarihine de geçti. 2008'de oynayan Batuhan Karadeniz'den beri (17 yıl 5 ay 17 gün) Türkiye'de forma giyen en genç futbolcu oldu. Genç oyuncu, (17 yıl 8 ay 25 gün), ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren en genç 4. isim oldu. Nuri Şahin'in zirvede olduğu listede Caner Erkin 3. sırada.

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