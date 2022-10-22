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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI (CANLI İZLE) 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Aynı puandaki iki takımın karşı karşıya geleceği müsabaka futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 19:03 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 19:25
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI (CANLI İZLE) 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig ve Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Jorge Jesus'un öğrencileri, seyircisinin önünde çıkışına devam etmek istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise zorlu dönemeçten galibiyet çıkarmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan, Crespo, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU
İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN
Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

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