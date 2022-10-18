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Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Türk futbolunun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 09:08
Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek kritik bir virajı kayıpsız geçmesini değerlendirdi.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

"RAKİP ANALİZ YAPAMIYOR"
Ankara deplasmanında zamanında çok maç oynadık, goller de attık, rakımdan mıdır neden hep sıkıntılı maçlar oynadım.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Yorgunluk çöküyordu vs. bir şeyler oluyordu.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Larnaca'dan döndüler, vallahi helal olsun. 3'lü 4'lü oynuyor her maç değişiyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Kimin oynayacağını bilemiyorsun. Rakip analiz yapamıyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

"BUGÜNE KADARKİ EN AZ KEYİF ALDIĞIM FENERBAHÇE MAÇI"
İrfan sağ ön, sol ön oynuyor, bugün 8 oynuyor. Lincoln sol bek oynuyor, ortaya geliyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Anlayamıyor rakipler. İlk 11, kulübedekiler veya evde olanı bile analiz etmeleri gerekiyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

4 gün önceki kadrodan Ferdi, Lincoln, Szalai, Serdar, Gustavo, Altay. Fenerbahçe iyi oynadı mı? En iyi oyununu oynamadı.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Bugüne kadarki en az keyif aldığım Fenerbahçe maçıydı ama 3-0 maç.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Altay için çok önemli bir maç oldu. Kötü oynuyordu, basit hatalar yapıyordu. Bugün de Fenerbahçe adına en iyilerden biriydi Altay'dı.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

"103 GOLÜ GEÇER"
Kötü oynarken sonuca bak, sezon sonu büyük ihtimal gol rekoru gelir yüzde 90. Her maç 3-5-4 diye gidiyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Gidişat 103 golü geçer gidişatı. Set mi oynadı, oynamadı.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 10 puanlık maç oynadı Fenerbahçe. 1 maçı da eksik, bundan daha iyisi olmaz onlar için.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Muhteşem son vuruşuyla Batshuayi devam ediyor. Kadıköy çocuğu Batshuayi dışarıda da atıyor.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Yazın çalıştı demek ki. Beşiktaş'ta direkleri parçalıyordu.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

"FENERBAHÇE REAL MADRID GİBİ"
Topa sahip de olamadı FENERBAHÇE, Ankaragücü daha çok sahip oldu. Real Madrid de öyle. Ne yaptı Real Madrid diyorsun, Benzema 2 gol attı, Vinicius attı 3-0 bitti diyorsun.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

"ARDA GÜLER 45 SANİYELİK OYUNCU DEĞİL"
25 saniye nasıl Cenk Tosun için olmaz dedim, Arda da 45 saniyelik oyuncu değil.

Ankaragücü Fenerbahçe maçını Nihat Kahveci yorumladı! "103 gol..."

Geçen maç oynattı, 11 gördük sonunda Arda'da. Hocam 1 dakika kala da alma ama yani. Hocamla anlaşamıyoruz Arda konusunda.

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