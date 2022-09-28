Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI izle | FB Anadolu Efes canlı yayın | Cumhurbaşkanlığı Kupası finali izle

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetiyor.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finali TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.









Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.

Lacivert-beyazlılar, bu müsabakayla organizasyonda 24. kez boy gösteriyor.

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele ediyor.