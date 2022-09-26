Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler Jesus'un gelmesiyle birlikte transferde tek hakimiyeti Portekizli çalıştırıcıya verdi. Fenerbahçe Jesus'un eski öğrencisi Gabigol ile ilgilenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Brezilyalı golcününün menajeri transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte transferin detayları... (FB TRANSFERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 19:19
TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Jesus'un raporu doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli hocanın istediği oyunculara yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Transfer döneminde Jesus, forvet hattına eski öğrencisini istemişti.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer dönemi için Jorge Jesus'un isteğiyle Gabigol'ü renklerine bağlayacağı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Bu iddialara cevap ise Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

"FENERBAHÇE'DEN TEMAS YOK"
Jorge Nicola, YouTube'daki yayınında konuyla ilgili olarak, "Bu videoyu kaydetmeden önce oyuncunun menajerleri ve ayrıca Flamengolu yöneticilerle görüştüm.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği habere göre, Flamengo'dan hiçbir kimse bu konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını söyledi. Gabigol'ün menajerlik şirketinden bir kişi de, Fenerbahçe'den kendileriyle temas kurmadığını açıkladı." dedi.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

TEK TEKLİF ASTON VILLA'DAN
Brezilyalı gazeteci ayrıca Gabigol'a Premier Lig'den teklif geldiğini söylerek, "Son zamanlarda Gabigol için sadece İngiltere'den geldi.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Aston Villa, Gabigol'ün bazı gol sayılarına ulaşması durumunda kesin olarak satın alınması şartıyla bir sezon için 10 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sundu.

TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Teklif Flamengo tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi kralı Jesus! Dikkat çeken istatistik
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
ÖSYM KPSS Ortaöğretim son 5 yıl çıkmış soru ve çözümleri PDF
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı 19:21
Gabigol geliyor mu? Menajeri açıkladı Gabigol geliyor mu? Menajeri açıkladı 19:19
Samsunspor Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzaladı Samsunspor Hüseyin Eroğlu ile resmi sözleşme imzaladı 19:06
Derbi kralı Jesus! Dikkat çeken istatistik Derbi kralı Jesus! Dikkat çeken istatistik 19:04
Hüseyin Eroğlu imzayı attı! "Şampiyonluk..." Hüseyin Eroğlu imzayı attı! "Şampiyonluk..." 17:05
R. Madrid'den Bellingham hamlesi! Transferi... R. Madrid'den Bellingham hamlesi! Transferi... 17:00
Daha Eski
Elazığspor’un bir maçta unvanları son buldu! Elazığspor’un bir maçta unvanları son buldu! 16:43
Volkan Demirel geldi ayrılık açıklandı! Volkan Demirel geldi ayrılık açıklandı! 16:22
Caner Erkin'den flaş milli takım paylaşımı! Caner Erkin'den flaş milli takım paylaşımı! 16:13
Fırtına'dan Avrupa'da dikkat çeken başarı! Fırtına'dan Avrupa'da dikkat çeken başarı! 16:10
Emre Demir Barcelona'da süre almakta zorlanıyor! Emre Demir Barcelona'da süre almakta zorlanıyor! 16:07
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:05