TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

Jesus'un raporu doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli hocanın istediği oyunculara yöneldi.
Jesus'un raporu doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli hocanın istediği oyunculara yöneldi.
Transfer döneminde Jesus, forvet hattına eski öğrencisini istemişti.
Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer dönemi için Jorge Jesus'un isteğiyle Gabigol'ü renklerine bağlayacağı iddia edilmişti.
Bu iddialara cevap ise Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'dan geldi.
"FENERBAHÇE'DEN TEMAS YOK"
Jorge Nicola, YouTube'daki yayınında konuyla ilgili olarak, "Bu videoyu kaydetmeden önce oyuncunun menajerleri ve ayrıca Flamengolu yöneticilerle görüştüm.
aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği habere göre, Flamengo'dan hiçbir kimse bu konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını söyledi. Gabigol'ün menajerlik şirketinden bir kişi de, Fenerbahçe'den kendileriyle temas kurmadığını açıkladı." dedi.
TEK TEKLİF ASTON VILLA'DAN
Brezilyalı gazeteci ayrıca Gabigol'a Premier Lig'den teklif geldiğini söylerek, "Son zamanlarda Gabigol için sadece İngiltere'den geldi.
Aston Villa, Gabigol'ün bazı gol sayılarına ulaşması durumunda kesin olarak satın alınması şartıyla bir sezon için 10 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sundu.
Teklif Flamengo tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.
GABRİEL BARBOSA KİMDİR?
CR Flamengo RJ takımında Forvet mevkinde forma giyen Gabriel Barbosa, 30 Ağustos 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
178 cm boyunda ve 73 kilo olan Gabriel Barbosa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Golcü oyuncu Brezilya Serie A'da çıktığı 55 maçta 25 gol attı.
Gabigol'ün Flamengo ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
Brezilyalı golcünün piyasa değeri 24 milyon euro.