TRANSFER HABERİ: Gabriel Barbosa ocak ayında Fenerbahçe'ye geliyor mu? Menajeri açıkladı

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği habere göre, Flamengo'dan hiçbir kimse bu konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını söyledi. Gabigol'ün menajerlik şirketinden bir kişi de, Fenerbahçe'den kendileriyle temas kurmadığını açıkladı." dedi.