Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Hani bazı maçlarda derler ya; bu takım şu takımı yürüye yürüye yendi.
Dün akşam ki Fener-Alanya maçı tam tersine oldu.
Fenerli futbolcular koşa koşa mücadele ede ede tonla gol attılar.
Hani bazı maçlarda derler ya; bu takım şu takımı yürüye yürüye yendi.
Dün akşam ki Fener-Alanya maçı tam tersine oldu.
Fenerli futbolcular koşa koşa mücadele ede ede tonla gol attılar.
Alanyaspor eski Alanya değil tamam ama sarı-lacivertliler çok iyi hücum pres yaptılar.
Ve bu hücum presi 5-6 kişiyle yapmaya gayret ettiler.
Öyle olunca da arkadan pas yaparak oyuna başlamak isteyen Alanya hiçbir şekilde oyun kuramadı.
Hücum presi iyi yapınca sarılacivertliler hem Alanya sahasında oynadılar.
Hep hücum ettiler. Yani oynadıkları futboldan keyif aldılar.
Onlar keyif alınca da stattaki seyirci ve televizyon başındaki bizler keyif aldık.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesi çok etkili... Girenle çıkan fark etmiyor.
Teknik direktör de bundan çok iyi ve doğru faydalanıyor.
Sarı lacivertlilerde birbirine yardım etmeyen oyuncu yok. Defansla forvetin arasını da fazla açmıyorlar.
Çünkü zaten o zaman hücum pres yapamazsın.
Şu bir gerçek bu Fenerbahçe kadrosu, ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalar.
Şampiyon belki olur belki olmaz ama seyredenlere keyif verir.