Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırladı. Kadıköy'deki karşılaşmayı 5-0 kazanan Fenerbahçe milli araya 3 puanla gitti. Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin galibiyetini yorumladı. (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Hani bazı maçlarda derler ya; bu takım şu takımı yürüye yürüye yendi.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Dün akşam ki Fener-Alanya maçı tam tersine oldu.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Fenerli futbolcular koşa koşa mücadele ede ede tonla gol attılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Alanyaspor eski Alanya değil tamam ama sarı-lacivertliler çok iyi hücum pres yaptılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Ve bu hücum presi 5-6 kişiyle yapmaya gayret ettiler.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Öyle olunca da arkadan pas yaparak oyuna başlamak isteyen Alanya hiçbir şekilde oyun kuramadı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Hücum presi iyi yapınca sarılacivertliler hem Alanya sahasında oynadılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Hep hücum ettiler. Yani oynadıkları futboldan keyif aldılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Onlar keyif alınca da stattaki seyirci ve televizyon başındaki bizler keyif aldık.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi çok etkili... Girenle çıkan fark etmiyor.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Teknik direktör de bundan çok iyi ve doğru faydalanıyor.

Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi! "Şampiyon olmasa bile..."

Sarı lacivertlilerde birbirine yardım etmeyen oyuncu yok. Defansla forvetin arasını da fazla açmıyorlar.

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