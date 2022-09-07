Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Bruma sözleri! "Neden liste dışında?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



İşte o açıklamalar...

Jorge Jesus: Öncelikle basın toplantısında pek çok kadın gazeteci gördüğüm için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'den alışkınım. Bu sektörde kadın gazetecileri gördüğüm için mutluyum.



Bu gruptan çıkmak için yeterli kalitemiz var. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe dengeli takımlar. İnanıyorum ki galip gelen taraf biz olacağız.



Oyuncularınızla çalışma imkanı bulduğunuzda onları daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi birçok oyuncumuz ayrıldı. onlardan biri Kim Min Jae, Fenerbahçe'nin elindeki en iyi savunma oyuncusuydu.



"MEVCUT KADROYA ODAKLANMALIYIZ"

"Artık mevcut kadroya odaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz."



"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK"

Rakipler iyi yatırımlar yaptı. Türkiye Ligi'ni iyi tanımaya başladım. Avrupa'da puanlar ülke puanı için önemli. Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Puan kazanmalıyız. Yoksa şampiyon eleme oynayacak. En büyük hedefimiz ligi kazanmak. Bunun için buradayım.



"BRUMA NEDEN LİSTE DIŞINDA?"

Bruma'yı UEFA kadrosuna dahil etmeyen Jorge Jesus konuyla ilgili olarak, "Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisinin 1 ay süren sakatlığı var. Sakat olduğu için grup aşamasında liste dışında bırakmaya karar verdik. Bruma belki bir sonraki turda listeye dahil olabilir." ifadelerini kullandı.



"RÖVANŞ OLARAK BAKMIYORUZ"

Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmeleri hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kurada tekrar Dinamo Kiev'le eşleştik. Futbolda ikinci şans her zaman ayağınıza geliyor. Bir ay önceki halimizden daha iyiyiz. Önceki maçlarımızda futbolda çok olmayan şeyler başımıza geldi. Ancak bu duruma bir rövanş olarak bakmıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

"Oyunu geliştirme nedenimiz sistem değişikliği değil, oyuncularla daha fazla zaman geçirmemiz. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Fenerbahçe 3 savunmacıyla değil, 4'lü savunmayla oynuyor. Sahada taktik değişiyor. Atakta değil, hücumda da takıma bakın."



"BATSHUAYI'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Batshuayi'nin hem ofansif hem de defansif olarak bizim istediklerimize adapte olması gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacı var."



JOAO PEDRO: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Joao Pedro: "Dinamo Kiev ile önemli bir maça çıkacağız. Rakibi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Önemli bir turnuva, gücümüzü göstermek istiyoruz."

"Fenerbahçe'ye geldiğimden beri taraftarın tutkusunu gördüm. Saha içinde olmak farklı. Gol attığımda hissettiğim duyguyu açıklayamam. Taraftar, çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer."

"Uzun süre sakatlık yaşamamıştım. Fenerbahçe'ye çok istekli geldim ama gelir gelmez sakatlık yaşadık. %100 durumda değilim ama en kısa sürede tam olarak hazır hale geleceğim."