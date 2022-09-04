Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini mağlup edip grubuna galibiyetle başlamak istiyor.
2 MAÇI DA KAYBETTİLER
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Zorya Luhansk'a 3-2 yenildi.
Ukrayna liginin 3. haftasına averajla 2. sırada başlayan Zorya Luhansk, oynadığı tek karşılaşmayı kaybeden Dinamo Kiev'i ağırladı.
Vantukh'un gördüğü kırmızı kartla 69. dakikada 10 kişi kalan Zorya Luhansk, Rusyn'in 7, Myshnyov'un 35 ve Brazhko'nun 70. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Dinamo Kiev'in gollerini 49. dakikada Vanat ve 83. dakikada Buyalsky kaydetti.
Zorya Luhansk 3'te 3 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Dinamo Kiev ise 2. karşılaşmasında da puan alamadı.
LUCESCU KONUŞTU
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu alınan kötü sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. İşte Lucescu'nun dikkat çeken Fenerbahçe sözleri...
"Sezon başında 21 hazırlık maçı oynadık, 18 galibiyet, üç beraberlik, öz güvenimiz yüksekti.
Şimdi futbolcuların önceliği aile ve çocuklarında Bana öyle geliyor. Fiziksel olarak iyiyiz ama zihnin olarak yorgun olduğumuz açık.
Çok çabuk ceza sahasına gitmek istedik ve çok fazla hata yaptık.
Daha önce oyuncuların dikkatini çektik ve çok zor anlardan geçiyoruz. Artı Tsigankov ve Popov'un sakatlıkları.
Avrupa futbolunda olmayan şeyler, birçok simülasyon, birçok kesinti, hakem ve oyuncular arasında sadece sürekliliği, oyunun ritmini kesintiye uğratan birçok tartışma beni üzüyor.
Maça daha hızlı başlamak için hakemler çok daha hızlı karar vermelidir, aksi takdirde oyun çok az oynanır.
Her aşamayı oyunculara açıklamaya başladılar ve savunma yapan takımlar büyük fayda sağladı.
Bu, çok dikkat, sakinlik ve anlayışla çıkmamız gereken zor bir dönemdir.
Perşembe günü Fenerbahçe ile çok daha önemli bir maç bizi bekliyor.
Ligde hala puan kazanabiliriz ancak Avrupa Ligi'nde iyi oynamak zorundayız."