Haberler Fenerbahçe Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Şapiyonlar Ligi 2. eleme turunda rakibine elenen sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini mağlup edip grubuna galibiyetle başlamak istiyor. Kritik maç öncesi Mircea Lucescu Romanya basınına açıklamalarda bulundu. İşte Lucescu'nun dikkat çeken sözleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 18:05 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 18:10
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Ukrayna liginin 3. haftasına averajla 2. sırada başlayan Zorya Luhansk, oynadığı tek karşılaşmayı kaybeden Dinamo Kiev'i ağırladı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Vantukh'un gördüğü kırmızı kartla 69. dakikada 10 kişi kalan Zorya Luhansk, Rusyn'in 7, Myshnyov'un 35 ve Brazhko'nun 70. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Dinamo Kiev'in gollerini 49. dakikada Vanat ve 83. dakikada Buyalsky kaydetti.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Zorya Luhansk 3'te 3 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Dinamo Kiev ise 2. karşılaşmasında da puan alamadı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

LUCESCU KONUŞTU

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu alınan kötü sonuçların ardından açıklamalarda bulundu. İşte Lucescu'nun dikkat çeken Fenerbahçe sözleri...

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"Sezon başında 21 hazırlık maçı oynadık, 18 galibiyet, üç beraberlik, öz güvenimiz yüksekti.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Şimdi futbolcuların önceliği aile ve çocuklarında Bana öyle geliyor. Fiziksel olarak iyiyiz ama zihnin olarak yorgun olduğumuz açık.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Çok çabuk ceza sahasına gitmek istedik ve çok fazla hata yaptık.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Daha önce oyuncuların dikkatini çektik ve çok zor anlardan geçiyoruz. Artı Tsigankov ve Popov'un sakatlıkları.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Avrupa futbolunda olmayan şeyler, birçok simülasyon, birçok kesinti, hakem ve oyuncular arasında sadece sürekliliği, oyunun ritmini kesintiye uğratan birçok tartışma beni üzüyor.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Maça daha hızlı başlamak için hakemler çok daha hızlı karar vermelidir, aksi takdirde oyun çok az oynanır.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Her aşamayı oyunculara açıklamaya başladılar ve savunma yapan takımlar büyük fayda sağladı.

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