Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen transfer gerçekleşti.

Sarı lacivertliler, forvet hattını geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler transferi KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.

BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM

Batshuayi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden, "Batman" temalı bir video yayınladı.

BATSHUAYI İSTANBUL'DA!



Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.