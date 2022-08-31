Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

Fenerbahçe, Maxi Gomez transferiyle beraber elindeki yabancıları da göndermeyi planlarken, Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir de stoper takviyesi yapmak istiyor.
Yaşanan bu gelişmeler bir yana Fenerbahçe cephesi, sürpriz bir isme yöneldi. Sarı lacivertliler, Chelsea ile yollarını ayıran ve serbest oyuncu statüsüne geçen Ross Barkley için nabız yokladı.
FERDİ KADIOĞLU İLE MENAJERİ AYNI
Sarı lacivertlilerin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile aynı menajerlik şirketiyle çalışan Ross Barkley ile görüşmelerin başlaması halinde, transferde zorluk yaşanmayacağı ifade ediliyor.