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Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

Fenerbahçe, bir yandan forvet hattında Maxi Gomez girişimini sonlandırmak isterken, Attila Szalai'nin de olası satışı ile beraber bir stoper bakıyor. Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kısa süre önce Chelsea ile yollarını ayıran Ross Barkley'in, Fenerbahçeli idarecilerin radarına girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:07 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:09
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

Fenerbahçe, Maxi Gomez transferiyle beraber elindeki yabancıları da göndermeyi planlarken, Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir de stoper takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

Yaşanan bu gelişmeler bir yana Fenerbahçe cephesi, sürpriz bir isme yöneldi. Sarı lacivertliler, Chelsea ile yollarını ayıran ve serbest oyuncu statüsüne geçen Ross Barkley için nabız yokladı.

Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

FERDİ KADIOĞLU İLE MENAJERİ AYNI
Sarı lacivertlilerin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile aynı menajerlik şirketiyle çalışan Ross Barkley ile görüşmelerin başlaması halinde, transferde zorluk yaşanmayacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

Öte yandan Ross Barkley için İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın da devrede olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe için Ross Barkley iddiası! Transfer...

Kariyerine Everton altyapısında başlayan Ross Barkley, daha sonra Sheffield Wednesday, Leeds United ve Chelsea'da oynamıştı. Barkley, son olarak Aston Villa'da kiralık oynamıştı. Yıldız orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 349 müsabakada 53 maça çıkarken 44 asist üretti.

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