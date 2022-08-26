Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor | CANLI

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Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz. (Güncellenecektir)
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR
1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos
2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılıyor. Kura çekimi, saat 14:00'te başladı.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Maç Tarihleri
1. Maç günü: 8 Eylül 2022
2. Maç günü: 15 Eylül 2022
3. Maç günü: 6 Ekim 2022
4. Maç günü: 13 Ekim 2022
5. Maç günü: 27 Ekim 2022
6. Maç günü: 3 Kasım 2022