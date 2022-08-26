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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor | CANLI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe, Austria Wien'i elemesinin ardından 3. torbaya yükselmişti. Trabzonspor ise kuralara 4. torbadan katılıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:02 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:08
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor | CANLI

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz. (Güncellenecektir)

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılıyor. Kura çekimi, saat 14:00'te başladı.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Maç Tarihleri

1. Maç günü: 8 Eylül 2022
2. Maç günü: 15 Eylül 2022
3. Maç günü: 6 Ekim 2022
4. Maç günü: 13 Ekim 2022
5. Maç günü: 27 Ekim 2022
6. Maç günü: 3 Kasım 2022

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