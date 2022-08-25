Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Austria Wien maçı CANLI izle! FB Austria Wien maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe - Austria Wien maçı CANLI izle! FB Austria Wien maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın köklü ekibi Austria Wien'i ağırlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda büyük avantajını kullanıp tur atlamak istiyor. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, saha ve seyircisi önünde gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe - Austria Wien maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:58
Fenerbahçe - Austria Wien maçı CANLI izle! FB Austria Wien maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk ediyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çalıyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapıyor.

İlk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, avantajını iyi kullanıp seyircisi önünde gruplara adını yazdırmak istiyor.


📌 FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rossi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Austria Wien maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

📊 KUPA 2'DE 128. MAÇ
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 128. maçına çıktı. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.


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