Fenerbahçe - Austria Wien maçı CANLI izle! FB Austria Wien maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk ediyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çalıyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapıyor.

İlk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, avantajını iyi kullanıp seyircisi önünde gruplara adını yazdırmak istiyor.







📌 FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rossi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

📊 KUPA 2'DE 128. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 128. maçına çıktı. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.



