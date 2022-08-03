Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı!

Son dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Göztepe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
Son dakika: Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Altay Bayındır'ın arkasına kaleci takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.

Kanarya, Göztepe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat transferi için İzmir temsilcisi ile anlaşma sağladı.

JESUS'TAN KALECİ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Slovacko maçı öncesi açıklamalarda bulunan Jorge Jesus kaleci konusuna değinmişti. Portekizli futbolcu, "Altay hazır değil, bizim için önemli bir kaleci, oyuncu ama biz kadromuzda 3 kaleci istiyoruz, yönetim tercihlerimize bakıyor. Yarın kalede Ertuğrul olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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