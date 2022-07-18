FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli takıma gelen isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Bu arada geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen Miguel Crespo, Avrupa kulüplerini peşinde takmıştı.
Miguel Crespo için teklifler yönetimin masasında bekliyor.
Portekizli ön libero için Porto'nun yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'dan ilgi var.
Önerilen rakamların 5-7 milyon euro arasında olduğu bildirildi.
Yönetimin talebi ise en az 10 milyon euro.
Ancak bu rakamı veren olursa Crespo'nun gitmesine izin verilecek. Yerine de bir oyuncu alınacak.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Feirense'de başladı.
Ardından Neves'e transfer oldu.
Sırasıyla Merelinense, Braga, Estoril ve Fenerbahçe formaları giydi.
Sarı-lacivertli takıma 2021 yılında 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekizli futbolcu, orta saha mevkisinde forma giyiyor.
1.86 boyundaki yıldız isim, 25 yaşında...
Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...