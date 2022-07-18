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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezonun gözde ismi Miguel Crespo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli yıldız için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:19
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Sarı-lacivertli takıma gelen isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Bu arada geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen Miguel Crespo, Avrupa kulüplerini peşinde takmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Miguel Crespo için teklifler yönetimin masasında bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Portekizli ön libero için Porto'nun yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'dan ilgi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Önerilen rakamların 5-7 milyon euro arasında olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Yönetimin talebi ise en az 10 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Ancak bu rakamı veren olursa Crespo'nun gitmesine izin verilecek. Yerine de bir oyuncu alınacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Profesyonel futbol kariyerine Feirense'de başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Ardından Neves'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Sırasıyla Merelinense, Braga, Estoril ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Sarı-lacivertli takıma 2021 yılında 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

Portekizli futbolcu, orta saha mevkisinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya talip var! İstenen rakam...

1.86 boyundaki yıldız isim, 25 yaşında...

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