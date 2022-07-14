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FENERBAHÇE HABERLERİ | Willian Arao sağlık kontrollerinden geçti!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Willian Arao'yu 2+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:02 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:03
FENERBAHÇE HABERLERİ | Willian Arao sağlık kontrollerinden geçti!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler bu bağlamda orta saha mevkii için Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilyalı futbolcu gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Willian Arao, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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