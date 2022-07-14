FENERBAHÇE HABERLERİ | Willian Arao sağlık kontrollerinden geçti!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler bu bağlamda orta saha mevkii için Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilyalı futbolcu gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Willian Arao, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Yeni transferimiz Willian Arao, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/XuOvpGg4SN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2022