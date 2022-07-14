FENERBAHÇE HABERLERİ | Willian Arao sağlık kontrollerinden geçti!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler bu bağlamda orta saha mevkii için Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Brezilyalı futbolcu gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçti.



Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Willian Arao, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

