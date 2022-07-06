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Vinicius Souza'da iki dişli rakip çıktı

Vinicius Souza da Kanarya'nın ön libero adaylarından biri. Ancak Fenerbahçe'ye 23 yaşındaki oyuncuda rakip çıktı. Hem de 2 tane. Schalke ve Real Betis'in de Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. İskoç basını ise bu transferde Celtic'in pole pozisyonunda olduğunu yazdı. Sarı-lacivertliler pusuda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 07:05
Vinicius Souza'da iki dişli rakip çıktı

Vinicius Souza da Kanarya'nın ön libero adaylarından biri. Ancak Fenerbahçe'ye 23 yaşındaki oyuncuda rakip çıktı. Schalke ve Real Betis'in de Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. İskoç basını ise bu transferde Celtic'in pole pozisyonunda olduğunu yazdı. Sarı-lacivertliler pusuda.

GELECEĞİ PARLAK
Fenerbahçe'nin de istediği Vinicius Souza şu ana kadar potansiyelinin karşılığındaki patlamayı yapamadı. Ancak henüz 23 yaşında olması sebebiyle büyük bir çıkış yapması bekleniyor. Belçika 2. Lig ekibi Lommel 5 milyon euro istiyor.

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