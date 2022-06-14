Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Kadro planlama çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sol bek ve santrfor mevkilerine öncelik verildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Marcelo'nun peşine düştü. Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcının, başarılı oyuncuyu sözleşme imzalamak için İstanbul'a çağırdığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Marcelo için teklif hazırlığında olduğu ve başarılı oyuncunun da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı belirtildi. Bununla birlikte Marcelo'nun temsilcilerinin, Fenerbahçe'den teklif beklediği tarih de ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 10:51
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından transfer için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcının takımda eksik gördüğü bölgeler için harekete geçildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

SOL BEK OPERASYONU!
Fenerbahçe'de Filip Novak hayal kırıklığı yaratan performansının ardından gözden düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Çek futbolcuyu elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler sol bek rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

MARCELO HEYECANI!
Bir süredir arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız, eflatun-beyazlılara La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalarıyla veda etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Marcelo için veda töreni düzenlendi ve organize edilen törende yıldız sol bek gözyaşlarını tutamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

15 yılda 25 kupa kazanarak Real Madrid tarihine adını yazdıran ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan deneyimli oyuncunun yeni adresi merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Marcelo ismi bir süredir gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, birçok mevki için öncelik verilen isimleri belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde üst sıralarda yer alan Marcelo'nun son durumuyla ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

FENERBAHÇE TEKLİF HAZIRLIĞINDA!
Goal'in haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya sol bek için sözleşme teklifini hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Birkaç kulüp deneyimli oyuncuyla ilgileniyor ancak transferde en olası seçenek Türkiye gibi gözüküyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Marcelo'ya resmi bir teklif yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

JORGE JESUS İMZAYA ÇAĞIRDI!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, Marcelo'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a çağırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Marcelo'nun, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye açık olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun temsilcileri hafta sonuna kadar taraflarına bir teklif yapılmasını bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

6 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Marcelo'nun yıllık 6 milyon euro maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.

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