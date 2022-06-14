FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Marcelo'yu imzaya çağırdı! O tarih ortaya çıktı

Şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından transfer için düğmeye basıldı.
Şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından transfer için düğmeye basıldı.
Portekizli çalıştırıcının takımda eksik gördüğü bölgeler için harekete geçildi.
SOL BEK OPERASYONU!
Fenerbahçe'de Filip Novak hayal kırıklığı yaratan performansının ardından gözden düştü.
Çek futbolcuyu elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler sol bek rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
MARCELO HEYECANI!
Bir süredir arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı yaşanıyor.
Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız, eflatun-beyazlılara La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalarıyla veda etti.
Marcelo için veda töreni düzenlendi ve organize edilen törende yıldız sol bek gözyaşlarını tutamadı.
15 yılda 25 kupa kazanarak Real Madrid tarihine adını yazdıran ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan deneyimli oyuncunun yeni adresi merak ediliyor.
Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Marcelo ismi bir süredir gündemdeki yerini koruyor.
İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, birçok mevki için öncelik verilen isimleri belirledi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde üst sıralarda yer alan Marcelo'nun son durumuyla ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TEKLİF HAZIRLIĞINDA!
Goal'in haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya sol bek için sözleşme teklifini hazırlıyor.
Birkaç kulüp deneyimli oyuncuyla ilgileniyor ancak transferde en olası seçenek Türkiye gibi gözüküyor.
Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Marcelo'ya resmi bir teklif yapması bekleniyor.
JORGE JESUS İMZAYA ÇAĞIRDI!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, Marcelo'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a çağırdı.
Marcelo'nun, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye açık olduğu kaydedildi.
Yıldız futbolcunun temsilcileri hafta sonuna kadar taraflarına bir teklif yapılmasını bekliyor.
6 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Marcelo'nun yıllık 6 milyon euro maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe haricinde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da Marcelo ile ilgilendiği öne sürüldü.
Katar ve Brezilya'dan da talipleri bulunan başarılı oyuncu Avrupa'da kalmayı tercih ediyor.