Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'dan flaş itiraf! "Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yönetimi..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak aspor.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin takımdaki geleceğinden, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım itirafına kadar birçok konuya değindi. Sancak ayrıca, bir süredir gündemde olan Juan Mata transferinin ihtimali ve Burak Yılmaz'la ilgili transfer söylentileri hakkında da konuştu. İşte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın aspor.com.tr editörleri Mehmet Cem Çakır ve Soner Sancak'a verdiği özel röportaj...

Mehmet Cem Çakır: Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Samet Akaydın için bir kulübe teklif geldi mi mi?

Soner Sancak: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kiralık oyuncu alacak mısınız?

Mehmet Cem Çakır: Juan Mata için girişiminiz oldu mu?

Mehmet Cem Çakır: Belhanda ve Balotelli oyuncu profillerini nasıl yönetiyorsunuz?

Mehmet Cem Çakır: Balotelli için teklif geldi mi?

Mehmet Cem Çakır: Burak Yılmaz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soner Sancak: İtalyan hocalar ve futbolcular Adana Demirspor'a gelecek bundan sonra?

Mehmet Cem Çakır: Türkiye'de beğendiğiniz futbolcular kimler?

Mehmet Cem Çakır: Adana Demirspor'un bu sezon Süper Lig'deki hedefi nedir ?

Mehmet Cem Çakır: Adana Demirspor'un kamp süreci nasıl olacak.

Mehmet Cem Çakır: Fenerbahçe taraftarları sizi çok seviyor. Adana Demirspor başkanı olmadan önce Fenerbahçe başkanlığı hayaliniz var oldu mu?

Mehmet Cem Çakır: Biraz geriye dönmek istiyorum. Sergen Yalçın ve Balotelli konusunda hakkında düşünceniz nedir?

Murat Sancak: Samet Akaydın için Trabzonspor defterini kapattık. 2.5 milyon Euro istedik onlar 1.2 milyon Euro verdi. Başka takımlarda resmi teklif yok.Murat Sancak: Kiralık olarak oyuncu almam. Bonservislerine ortak olursam alırım.Murat Sancak: Hiç bir şekilde gündemimizde olmadı. Ama ister miyim isteriz tabi.Murat Sancak: Belhanda birçok futbolcudan önce antrenmanlara gelir. Balotelli'den de çok memnunum. İkisinin de oyuncularla arası çok iyi.Murat Sancak: Balotelli'nin şimdi de bir İspanyol ekibi ile adı geçiyor. Arap ülkerininden 1-2 teklif geldi ancak ben bırakmak istemiyorum.Murat Sancak: Burak Yılmaz'ın kendisinin açıklaması var jübilemi Adana Demirspor'da yapacağım diye. Kapımız ona her zaman açık ama paramız yok.Murat Sancak: Metin Korkmaz ile konuştuk. Ya Pirlo ya da Montella'yı alacaktık Montella'da karar kıldık.Murat Sancak: Nwakaeme, Visca ve Beşiktaşlılar ne kadar beğenmese de Batshuayi var. Bu isimleri takımımda görmek isterim.Murat Sancak: İlk 10. Burada şampiyonluk hedefimiz olursa yok demeyiz ama 9. da olsak benim için başarıdır.Murat Sancak: Topuk yaylasında ilk etap kamp olacak sonrasında İtalya'ya gidilecek. İtalya'da Sampdoria, Napoli ve Roma ile hazırlık maçı yapılacak. Bu maçlar A Spor'dan yayınlanacak.Murat Sancak: Hayalim var mıydı? Bir dönem Aziz Yıldırım'ın yönetimine girecektim gece saat 11'de listesinden çıktım. Ailem de herkes Fenerbahçe üyesiydi. Hatta bir hayalim vardı Fenerbahçe başkanı olsaydım Yılmaz Vural'ı getirecektim. Artık benim için en büyük takım Adana Demirspor.Murat Sancak: Adama beyni yok demişsin. O da sana bak hoca beynim var diyor. 8 yıl öncesinde Balotelli için bunu söylemişsin o da sana cevap verdi. Balotelli'ye verilen tepki yanlıştı.