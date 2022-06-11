Tolisso düellosu

Almanya'nın ünlü yayın kuruluşu Sport Bild, Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Corentin Tolisso ile ilgilendiğini duyurdu... Haberde, 27 yaşındaki oyuncunun bir numaralı talibinin Lyon olduğu açıklanırken, sarı-lacivertlilerin devredeki diğer ekip olduğu aktarıldı. Lyon, Tolisso'nun eski kulübü. Fransız ekibinin başkanı Michel Aulas, girişim yaptıklarını doğruladı, "Tolisso iddialı bir seçenek. Eğer mümkün olursa geri getirmek isteriz. Ancak başka seçeneklerimiz de var" ifadelerini kullandı.

ORTA SAHAYA BÜYÜK GÜÇ KATAR

Fenerbahçe'nin de oyuncunun menajeri ile temas kurarak, şartlarını öğrendiği belirtiliyor... 27 yaşındaki Tolisso, 5 sezondur forma giydiği Bayern Münih'te 118 maça çıktı; 21 gol atıp, 15 asist yaptı. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarnıda oynayabilen Togo asıllı Fransız yıldız, fiziği ve mücadelesiyle üst düzey bir isim... 28 kez Fransız Milli Takımı'nda oynayıp, 2 gol atan 1.81 boyundaki oyuncunun transferi halinde Fenerbahçe'ye büyük güç katacağı belirtiliyor.